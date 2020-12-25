30 и 31 декабря в России объявили выходными днями для военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих, передает РИА Новости .

При этом, субботы 26 декабря и 16 января будут рабочими.

«Мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», — отметил глава Минобороны.

Он также акцентировал внимание на том, что 2020 год был трудным и неоднократно испытывал вооруженные силы на стойкость.

«Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей… Прошу оформить это решение установленным порядком», — отметил Шойгу.

В то же время он потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сделать 31 декабря выходным днем во всех регионах страны.