В России после самоизоляции резко увеличилось количество разводов

После снятия режима самоизоляции в России зафиксирован рост количества разводов. В июне в стране зафиксировали 45,9 тыс. разводов, что в 2,5 раза превышает майские показатели, пишут « Известия ».

Согласно данным Росстата, в целом в первом полугодии 2020 года число разводов существенно снизилось — на 34,7% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако при рассмотрении статистики по месяцам видно, что снижение пришлось на период действия режима самоизоляции. Такая тенденция началась в марте, а пик падения приходится на апрель.

В мае наблюдалось небольшое увеличение, а уже в июне произошел резкий всплеск — число разводов возросло до 45,8 тыс., почти достигнув прошлогодних показателей.

Как пояснил замруководителя Росстата Павел Смелов, полная картина влияния самоизоляции сложится только к концу года, пишет Lenta.ru.

Психолог Инна Корягина объяснила — не все семьи смогли справиться с жизненными трудностями, возникшими на фоне пандемии и введенных из-за нее ограничений. Многие конфликты и противоречия обострились и вышли на поверхность.