«И это не Иванов!». Названы самые распространенные фамилии в России

Ученые Уральского отделения РАН провели исследование на тему самых распространенных фамилий в стране. Оказалось, что это не Кузнецов и не Иванов, как думают многие. По оценке ученых, на первом месте фамилия «Смирнов».

Четверка самых распространенных фамилий в стране выглядит так: Смирнов, Попов, Кузнецов и Иванов, Место может меняться в зависимости от региона. Но в целом, первое место Смирновых очевидно.

Руководитель группы, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал «Российской газете», что на распространенность фамилий влияют исторические и миграционные процессы. Не исключено, что через десятки лет в ТОП-100 могут оказаться и иностранные фамилии, уже широко присутствующие в стране.

Пока же в число 25 самых распространенных российский фамилий, по данным исследования, вошли: Смирнов, Иванов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фёдоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семенов, Егоров, Павлов, Козлов, Степанов, Николаев, Орлов, Андреев, Макаров, Никитин, Захаров, Калачев, Грибов и Елизаров.