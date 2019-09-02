И.о. главы Барнаула извинился за неудобства из-за стройки школы

Врио главы Барнаула Вячеслав Франк съездил на стройплощадки на ул. Взлетной. Сначала он посетил детский сад, а потом новую школу, сообщили в пресс-службе администрации города. Строители там уже начинают чистовую отделку. Франк принес извинения за временные неудобства, связанные со стройкой.

Общестроительные работы уже закончили. Рабочие начали благоустройство территории, укладку бордюров, формируются проезды и тротуары. По словам Франка, работы идут по графику, и школу на 550 мест сдадут в начале 2020 года.

Вячеслав Франк,

и.о. главы Барнаула:

Пользуясь случаем, хотелось бы извиниться перед барнаульцами за временные неудобства в результате этих работ. Но в целом, видим, что по всем направлениям идем к завершению. Задачи, которые ставились перед Барнаулом на текущий год, будут выполнены.

Он также отметил, что строительные работы пытаются синхронизировать с дорожными, чтобы не перекапывать новый асфальт.

​В новой школе будут медицинские помещения, библиотека, актовый зал на 295 человек, два спортивных зала с раздевалками и санузлом, столовая на 275 посадочных мест.

​Сметная стоимость строительства — 385,18 млн рублей.