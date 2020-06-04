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Жизнь

+69 и одна смерть. В Алтайском крае продолжается внушительный прирост заболевших COVID-19

За сутки в Алтайском крае выявили 69 заболевших коронавирусом и зарегистрировали один смертельный случай, сообщили 4 июня в оперативном штабе. Выписался за сутки 21 пациент.

Городская больница № 5 г. Барнаула.
Городская больница № 5 г. Барнаула.
Анна Зайкова.

Из 69 новых случаев в Барнауле выявлено 48 человек, в Бийске — 5, Павловском районе — 2, Славгороде — 2, Кулундинском районе — 2, Алейске — 2, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеиногорском, Поспелихинском, Благовещенском, Ребрихинском, Волчихинском и Первомайском районах — по одному заболевшему.

Всего на 4 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2 135 человек, выздоровело — 861.

Отмечается, что на Карболихинском руднике вылечились все 200 человек.

За весь период умерли 23 человека, в том числе 13 случаев от COVID-19, 8 случаев — иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

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