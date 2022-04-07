И огонь, и вода. Глава МЧС в Алтайском крае рассказал, ждут ли регион весенние напасти

«Пора, которую мы сейчас наблюдаем в Алтайском крае, — традиционная», — с этого начал рассказ Александр Макаров, начальник регионального управления МЧС. О том, что уже «традиционно» подтапливается, что горит, как с этим борются и ждать ли серьезных рисков в ближайшие пару дней — в материале altapress.ru.

Опасность первая: паводок

Сейчас происходит фаза активного снеготаяния и вскрытия малых рек. В некоторых районах Алтайского края 5 апреля температура достигала +22 градусов. Как отмечает Александр Макаров, показатели выше нормы установилась не только в нашем регионе, но и по всей Сибири, в том числе и в Республике Алтай.

МЧС заранее подготовило оперативные группы, которые контролируют уровень воды с помощью беспилотников.

Различным этапам паводка подвержены 182 населенных пункта в 39 муниципальных образованиях, из них 83 — риску весеннего половодья.

Александр Макаров,

начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю:

Практически полностью вскрылись Ануй и Алей, в верховьях — Чарыш. Есть промоины даже в северных районах. В Чумыше мы наблюдали увеличение уровня воды. Достаточно средний ледоход сейчас в Чарышском и Краснощековском районах.

Пойма Оби в районе Барнаула. Паводок на Алтае. 28 апреля 2017 года. Иван Дворцов.

На контроле у службы — Третьяковский, Тогульский, Краснощековский, Рубцовские районы, Камень-на-Оби и Рубцовск.

В основном в регионе происходят локальные подтопления в низинах. Макаров подчеркивает, что это связано с таянием снега, а не с увеличением уровня воды. «Уровень во всех реках Алтайского края сейчас ниже критической нормы. Резких подъемов мы пока не прогнозируем», — говорит он.

По данным оперативного пункта в Рубцовском районе на 6 апреля, уровень воды в реке Алей за сутки снизился на 10 см и составил 520 см (при критических 560 см).

Александр Макаров,

начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю:

5 апреля на телефон 112 позвонили всего 42 раза. При этом в зону весеннего половодья первой волны попадают 83 населенных пункта. Это значит, что на местах хорошо подготовились к возможным подтоплениям, и все под контролем. В целом по Алтайскому краю проблемных вопросов нет. Ежедневно выполняем плановую работу.

Спасатели МЧС откачивают грунтовые воды в Рубцовске. Паводок-2017 на Алтае. 22.mchs.gov.ru

Вечером 5 апреля в селе Саратовка Рубцовского района, как отмечают в службе, обычно не подверженному половодью, вода подмыла заградительные участки и подтопила дворы и дома. «И это при том, что к ситуации подготовились — видели же, как было много снега. Сейчас уже все ликвидировано. На самом деле, это даже подтоплением назвать сложно», — комментирует Александр Макаров.

Меньше повезло жителям Камня-на-Оби. Там подтоплены 27 приусадебных участков и четыре дома, куда талая вода зашла с уровнем в три-пять сантиметров. Пострадавшим предоставили временные места проживания. Оперативная группа с коммунальными службами откачивают воду.

«В некоторых местах подтопление связано с работой отводных каналов, которые либо не очищены, либо не справляются с большим напором воды», — отмечает Александр Макаров.

Ограничение проезда

Из-за весеннего паводка временно ограничили движение всех видов транспорта на некоторых участках дорог Алейского, Ельцовского, Егорьевского, Мамонтовского, Волчихинского районов. «Ни один населенный пункт не отрезан, ко всем есть альтернативные проезды», — добавляет начальник главного управления МЧС.

Стоп. unsplash.com

На каких дорогах закрыто движение: Н-4801 «Аксеново-Антипино-Бураново». К47 «Новоегорьевское — Титовка — Новичиха». Н-0103 «Алейск — Безголосово — а/д К-13». Есть альтернативный проезд до села Безголосово через а/д «Алейск — Петропавловское — Смоленское».

Прогноз

Как отмечает Александр Макаров, практически вся территория Алтайского края освободилась от снега. Он остался в ленточных борах, лесах и северной части региона — Заринском, Ельцовском и Тогульском районах. Там запасы снега выше нормы.

Виктор Томенко и Александр Макаров. Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае. altapress.ru. Дмитрий Лямзин.

Александр Макаров,

начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю:

В ближайшие сутки прогнозируем небольшое снижение дневных температур, плюс пройдут небольшие дожди по территории края, которые, в принципе, существенного влияния на паводковую обстановку не окажут. Сильно мы зависим от осадков, выпавших в горах, и резкого подъема рек за этот счет — но в ближайшие трое суток этого не прогнозируем.

Самое благоприятное для нас прохождение весны — когда дневные температуры положительные, а ночные — отрицательные. Уже в течение недели у нас плюс — и днем, и ночью. При этом ничего пока не вызывает опасений, серьезных подтоплений не ждем. Мы находимся только в начале первой волны паводка, ситуация может развиваться по разным сценариям.

Подготовка

В готовности четыре оперативные группы, ежедневно проводится мониторинг гидрологической обстановки. В каждом из 39 муниципалитетов края, больше всего подверженных первой волне паводка, находятся местные оперативные группы.

Уже заключены контракты с «Алтайскими авиалиниями» по перевозке спасателей, а также с «Кузбасспецвзрывом» по ликвидации заторов на реках.

Выезд на лед запрещен. 22.mchs.gov.ru

На местах распиливают и зачерняют лед, вывозят снег, очищают ливневые стоки и водоотводные каналы, отсыпают низменные участки земли. Также завозят продукты и предметы первой необходимости в те населенные пункты, где может нарушиться транспортное сообщение. Готовы и планы эвакуации.

При самом неблагоприятном сценарии, 83 населенных пункта попадают в затопление в первый период паводка, который связан с весенним половодьем. Вторая волна и подтопление грунтовыми водами могут коснуться 182 населенных пунктов. Это — примерно 40 тыс. жителей.

538 пунктов временного размещения подготовлены для 88 тыс. человек.

Опасность вторая: пожар

5 апреля спутник зафиксировал 65 термических точек. 23 из них не подтвердились из-за погрешности. Остальные были связаны с уборкой мусора. По словам Макарова, неконтролируемых палов на территории региона нет.

Из-за сельхозпалов травы горят деревья. предоставлено Тигирекским заповедником

Александр Макаров,

начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю: