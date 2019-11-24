И Путин не помог. У новосибирца с потерей слуха и зрения забрали инвалидность

Медкомиссия отказала 19-летнему новосибирцу Павлу Некрасову в инвалидности. Ее удалось получить только после письма президенту Владимиру Путину. Инвалидность дали, но в этом году отобрали. Теперь молодой человек не может льготно учиться в вузе, пишет Тайга.инфо.

Павел в 2016 году он обратился в районную поликлинику с головными болями, но врачи ничего не заподозрили. Вскоре у него начал пропадать слух, МРТ показалаи доброкачественную опухоль мозга. Павлу сделали сделали операцию, после которой он провел полтора месяца в реанимации.

За это время атрофировались зрение и слух. «Стал разрабатывать лицевой нерв и потихоньку вставать, выходил на прогулки, понемногу увеличивал расстояние, стал самостоятельно добираться до школы и до поликлиники, сейчас могу даже бегать недолго», — рассказал Некрасов.

Одно ухо Павла совсем не слышит, левый глаз не закрывается. Юноша мечтает стать врачом-генетиком, но поступить в медицинский вуз на льготных условиях не может, потому что у него отобрали инвалидность.

В больнице. СС0

После выписки из больницы Павел был несовершеннолетним, его мама подала документы на выдачу инвалидности, но комиссия отказала и сослалась на то, что процесс восстановления еще не закончился.

После письма Путину, районную поликлинику и нейрохирургический центр проверили, и в итоге Павлу дали третью группу инвалидности.

Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, его попросили заново пройти процедуру получения инвалидности. Медико-социальная экспертиза снова отказала молодому человеку.

«Они объясняют это тем, что опухоль удалили и опасности больше нет. Мне сказали: „У тебя есть еще один глаз и еще одно ухо“, — вспомнил Павел. — А кто меня возьмет на работу с такими данными? В отделе занятости ответили, что раз инвалидности нет, то они не будут обращать внимание на мои проблемы».

В сентябре 2019 года Некрасов написал второе письмо Путину, но ответа не последовало. Вскоре у семьи начались проблемы с деньгами. Единственным местом, куда Павел смог устроиться стала доставка еды.

«Все, что я зарабатываю в доставке, идет на оплату врачей. В поликлинике ко мне даже подойти боятся, говорят: „Откуда чудо такое пришло с такими болезнями“ и ничего не могут сделать», — говорит Некрасов.

Мать Павла Некрасова обращалась к новосибирскому губернатору Андрею Травникову, после чего юношу пригласил врач поликлиники и объяснил, что ничего сделать нельзя. Некрасову не выдают и бесплатно положенные капли, потому что они не входят в перечень жизненно-важных препаратов.

«Мама ходила в соцзащиту. Там ей сказали: „Вам что, вещи нужны? Что вы от нас хотите?“», — говорит Павел.

Сейчас главная цель Павла Некрасова — вернуть инвалидность и решить, как дальше проходить реабилитацию. Он готовится к экзаменам для поступления в медтехникум.