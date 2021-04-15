И разрез на юбке: мэр российского города ввел жесткий дресс-код для чиновников

Теперь женщинам необходимо носить волосы до плеч и надевать костюм современного покроя с юбкой до колена (плюс-минус 5 сантиметров), а разрез на юбке должен быть 10 сантиметров.
Допустимы брюки, желательно классического покроя, платья строгого кроя или блузка с юбкой.
Мужчины должны появляться на работе в галстуках и начищать ботинки «до блеска».
Кроме того, чиновникам запретили сочетать украшения из золота и серебра.
И для мужчин, и для женщин неприемлемо появляться на службе в одежде и обуви спортивного и пляжного стиля, в частности в джинсовой одежде, шортах, открытых сарафанах, футболках, теннисках и спортивных свитерах, пишет Znak.com.
Правила касаются и разговоров чиновников. Теперь служащие не имеют права обсуждать личностные качества коллег друг с другом.
Ранее сообщалось, как соблюдать дресс-код в офисе и не потеть. Не все работники могут носить то, что им нравится, любимые вещи порой не соответствуют дресс-коду. Ситуация обостряется летом.
Залог правильного офисного гардероба летом — минимализм. Предпочтите простоту и элегантность вычурным цветам и фасонам. Оставьте громоздкие аксессуары до выходных.