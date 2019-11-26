«И ремонт сделаю, и стриптиз станцую»: жильцы двух барнаульских домов оказались под прессингом управляющих организаций

В начале октября началась «битва» за два дома на ул. Малахова между ТСЖ «Успех» и УК «ДКХ». При этом одна половина жильцов не в курсе войны между «управляшками», а вторая не понимает, что происходит, но двоевластия боится. Altapress.ru разбирался в ситуации.

«Письмо» от председательши

В начале октября жильцы двух домов (на ул. Малахова, 99 и ул. Малахова, 97) получили квитанции на оплату содержания жилого помещения и коммунальные услуги. На документе снизу было обращение от председателя ТСЖ «Успех» (которое обслуживает эти дома) Галины Панфиловой. В нем она предупреждала собственников о возможном «мошенничестве» со стороны сторонней управляющей компании.

«В домах предпринимается попытка захвата нашего ТСЖ некой УК „ДКХ“. В связи с этим ее представители собираются ходить по квартирам собирать подписи за переход в данную УК. Прошу всех жильцов проявить бдительность — не участвовать в собрании, не ставить свои подписи нигде. Это собрание незаконно и проводится с нарушениями. Не сообщайте свои персональные данные этим людям. Если увидите, что они ходят по домам, сообщайте мне сразу в любое время суток. Иначе мы окажемся в ситуации „двоевластия“. Это захват нашего ТСЖ. Обыкновенное мошенничество», — говорилось в обращении.

Дом на улице Малахова yandex.ru/maps

Скандал накануне

Корреспондент altapress.ru позвонил председателю ТСЖ «Успех». По словам Галины Панфиловой, накануне проведения ознакомительной встречи УК «ДКХ» с жильцами к ней пришел Сергей Прохоров. Он — сын собственницы «пятнадцати квартир на ул. Малахова» Марии Прохоровой. Отметим, что инициировать смену управляющей организации может только собственник.

У Прохорова к Панфиловой был ряд претензий — в тамбуре плитки нет и никто не убирает, датчик движения не работает. По ее словам, мужчина начал угрожать: «Я вас уберу».

Галина Панфилова,

председатель ТСЖ «Успех»:

У нас в тамбурах никто не моет. Это ваша собственность — убирайте за собой. Ремонт захотел! Давайте я вам еще и стриптиз станцую! Его квартиранты все разнесли. Я ему что, должна all inclusive организовать, чтобы он коммерцией занимался?

Уборка подъезда. Altapress.ru

Проблемы есть

После этого конфликта в подъездах жилых домов на улице Малахова появились объявления от УК «ДКХ». В нем управляющая компания приглашала собственников квартир посетить ознакомительную встречу и предлагала «лучшие условия обслуживания».

Галина Панфилова,

председатель ТСЖ «Успех»:

Представители УК «ДКХ» ходили по квартирам и агитировали жильцов перейти к ним. Я говорила людям, чтобы они ничего не подписывали. Проблемы есть, но они решаемы в рамках нашего ТСЖ.

На встречу с управляющей компанией пришли 15 человек, в том числе и Мария Прохорова, от имени которой собрание инициировалось.

По словам Панфиловой, люди взбунтовались и начали кричать на Сергея Прохорова и представителей УК «ДКХ»: «Уходите отсюда, мы не хотим вас слушать».

Бизнес. Документы. СС0

Захват не планировался

Руководитель УК «ДКХ» Евгений Денисенко отметил, что ни о каком «захвате» и речи быть не могло. Он рассказал, что некоторые из присутствующих на собрании «были заранее настроены покричать и поругаться».

Евгений Денисенко,

руководитель УК «ДКХ»:

Инициатива о проведении собрания поступила от жителей домов на ул. Малахова, которые недовольны ситуацией в ТСЖ и их обслуживанием. Один раз мы присутствовали на встрече в начале октября, поговорили с жителями. Пришли человек пятнадцать.

Денисенко также отметил, что голосование УК «ДКХ» не проводила. Были организованы только ознакомительные беседы.

Дверь. Квартира. СС0

Жильцы не в курсе

В то же время некоторые собственники квартир не в курсе разворачивающейся под их носом драмы.

Юлия,

жительница дома на ул. Малахова , 99:

Я получила квитанцию, но не обратила внимания на обращение. Мне никто не говорил про собрания, я вообще не в курсе.

Алена,

жительница дома на ул. Малахова , 99:

Страшно, если начнется вся эта «дележка». Но про голосования и собрания я ничего не слышала.

Как курица-наседка

Руководитель Ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов убежден, что та тактика, которую выбрала председатель ТСЖ «Успех», не совсем правильна. «УК дала объявление, что она готова предоставить жильцам определенные услуги и представители хотят рассказать о плюсах своей деятельности. Это вполне допустимо», — объясняет Косов.

Дмитрий Косов. Анна Зайкова , altapress.ru

Дмитрий Косов,

руководитель Ассоциации жилищного самоуправления:

Каждый гражданин должен принимать решения исходя из своих соображений. Срывать листовки, влиять на решение, говорить «не идите за ними, идите за мной» совершенно неправильно. Цивилизованный рынок такого не допускает. Есть другой инструментарий, которым можно доносить информацию и тем самым отстаивать способ управления, который существует сейчас. А председатель — как курица-наседка: «не пущу». От этого у собственников больше информации не прибавится, а, наоборот, появится больше недоверия.

Способ управления (ТСЖ) можно сохранить, если председатель и правление смогут выстроить грамотный диалог с собственниками.

Дмитрий Косов,

руководитель Ассоциации жилищного самоуправления:

Есть, к примеру, пять негативно настроенных против председателя ТСЖ граждан. Тогда надо ставить вопрос конкретно — почему бы не поменять руководителя. Будет свежая кровь, глядишь, все по-другому пойдет. Но при этом важно понять истинную волю всех жильцов и причины конфликта. В любом случае спор между жильцами и председателем не должен приводить к тотальной «революции» — смене способа управления.

В лифте. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Косов также отметил, что если собрание будет проводиться, то председателю ТСЖ лучше цивилизованно обговорить с жильцами все плюсы и минусы смены управления. Собственники, голосуя, должны ознакомиться с договором управления многоквартирным домом, который предложит УК. Он в дальнейшем будет руководящим началом между сторонами.

Сейчас маловероятно, что проблемные дома окажутся в ситуации «двоевластия». Времена, когда жители получали двойные квитанции и платили непонятно кому и за что, практически прошли. Но психологически нездоровая ситуация — не самое лучшее, что нужно сейчас жильцам. По словам собственников, «для радости» им хватает ежегодного повышения тарифов ЖКХ, а также выросших налогов на имущество.