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Жизнь

+276 и 25 смертей. Коронавирус не сдается в Алтайском крае

Коронавирус продолжает стремительно распространяться по Алтайскому краю. За сутки подтвердилось еще 276 новых случаев, выздоровели 125 пациентов, умерло 25 человек, сообщили 5 августа в оперштабе.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

В тяжелом состоянии находятся 792 человека, 229 из которых на аппаратах ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях 3 078 человек с коронавирусной инфекцией и 545 с вирусной пневмонией.

В резервном фонде 1 063 коечных места.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 63 467 человек. Выздоровели всего 49 510 человек, умерло 4 072 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 98,
  • Бийск — 27,
  • Рубцовск — 22,
  • Новоалтайск — 14,
  • Алейск — 12,
  • Заринск — 11,
  • Тальменский район — 10,
  • Косихинский район — 8,
  • Камень-на-Оби, Локтевский, Тюменцевский районы — по 7 заболевших,
  • Баевский, Завьяловский, Первомайский районы — по 6 заболевших,
  • Алейский, Бийский, Ребрихинский районы — по 5 заболевших,
  • Топчихинский район — 3,
  • ЗАТО Сибирский, Залесовский, Мамонтовский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
  • Заринский, Калманский, Крутихинский, Кытмановский, Родинский районы — по 1 заболевшему.
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