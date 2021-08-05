+276 и 25 смертей. Коронавирус не сдается в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находятся 792 человека, 229 из которых на аппаратах ИВЛ.
Всего в ковидных госпиталях 3 078 человек с коронавирусной инфекцией и 545 с вирусной пневмонией.
В резервном фонде 1 063 коечных места.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет 63 467 человек. Выздоровели всего 49 510 человек, умерло 4 072 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 98,
- Бийск — 27,
- Рубцовск — 22,
- Новоалтайск — 14,
- Алейск — 12,
- Заринск — 11,
- Тальменский район — 10,
- Косихинский район — 8,
- Камень-на-Оби, Локтевский, Тюменцевский районы — по 7 заболевших,
- Баевский, Завьяловский, Первомайский районы — по 6 заболевших,
- Алейский, Бийский, Ребрихинский районы — по 5 заболевших,
- Топчихинский район — 3,
- ЗАТО Сибирский, Залесовский, Мамонтовский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
- Заринский, Калманский, Крутихинский, Кытмановский, Родинский районы — по 1 заболевшему.