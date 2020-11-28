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Жизнь

+ 225 и 14 смертей. В Алтайском крае коронавирус начал немного отступать

Еще 14 человек, болевших коронавирусом, скончались за прошедшие сутки в Алтайском крае. Причиной смерти 10 из них стал именно COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Общее состояние борьбы с болезнью в крае стало немного обнадеживающим. За прошедшие сутки выздоровел 241 человек, а количество новых случаев заражения коронавирусом — 225.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала 2020 года составило в крае 25 678 человек, среди них 1765 детей.

Выздоровели за тот же период 22 204 человека, умерли от болезни — 1089 человек (по причине «коронавирус» — 545).

По данным оперштаба Алтайского края, на лечении в ковидных госпиталях сейчас находятся 2337 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом. Еще 1410 человек, зараженных инфекцией, лечатся в домашних условиях.

Количество тяжелобольных — 626, на аппаратах ИВЛ — 162 человека.

В резерве еще остаются 1848 коек в ковидных госпиталях Алтайского края.

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