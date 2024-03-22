И снова холода. Какая погода будет в Алтайском крае 22 марта

Погода в Алтайском крае
Накануне ночью в регионе температура опустилась до -7, -12 гр., местами по северу до -17 гр.
Осадков не наблюдалось, но в утреннее время местами возможна изморозь. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Днем же температура будет варьироваться от 0 до -5 градусов, местами +5 гр.
Осадков не ожидается, на дорогах местами сильная гололедица.
Ветер западный 5-10 м/с, местами по востоку порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью температура в краевой столице составила -12,-14 гр.
Без осадков, утром возможна изморозь. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер западный 2-7 м/с.
Днем температура составит от 0 до 2 градусов ниже нуля.
Осадков не ожидается, на дорогах местами сильная гололедица.
Ветер западный 5-10 м/с.
Самое важное - в нашем Telegram-канале