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Жизнь

Школьников из Сибири пытались накормить синим омлетом

Жители Омска возмущены обедом в столовой школы № 15. Фотографию необычного блюда опубликовали в паблике «Омск Live» Вконтакте.

Омлет в школьной столовой.
Омлет в школьной столовой.
https://vk.com/omsk_live

«Вот чем кормят в школе № 15», — говорится в подписи к фотографии, на которой изображен омлет синего цвета. Некоторые пользователи были шокированы увиденным, другие же не заметили ничего необычного.

В мэрии Омска объяснили, что для приготовления блюда сотрудники пищеблока использовали противень, который не предназначен для омлета. Из-за этого произошла реакция окисления металла и молочных продуктов, но внешний вид омлета не повлиял на вкус и консистенцию.

Тем не менее омлет сняли с реализации, а администрация школы принесла извинения родителям за несостоявшийся завтрак. Специалисты департамента образования администрации города проводят внеплановую проверку организации питания в школе.

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