Школьников из Сибири пытались накормить синим омлетом

«Вот чем кормят в школе № 15», — говорится в подписи к фотографии, на которой изображен омлет синего цвета. Некоторые пользователи были шокированы увиденным, другие же не заметили ничего необычного.

В мэрии Омска объяснили, что для приготовления блюда сотрудники пищеблока использовали противень, который не предназначен для омлета. Из-за этого произошла реакция окисления металла и молочных продуктов, но внешний вид омлета не повлиял на вкус и консистенцию.

Тем не менее омлет сняли с реализации, а администрация школы принесла извинения родителям за несостоявшийся завтрак. Специалисты департамента образования администрации города проводят внеплановую проверку организации питания в школе.