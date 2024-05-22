В Алтайском крае установилась совсем не жаркая погода. В любом случае, лучше, чем у соседей-новосибирцев, где град прошелся по только что высаженным в грунт садовым культурам.

Так, в регионе 22 мая будет довольно тепло — до 22 градусов, в Барнауле — до 20.

Утром возможен туман. Прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный.

Паводок

Однако беспокойство вызывает начавшаяся вторая волна паводка. Продолжается подъем уровня воды в Оби. Ожидается, что с 23 по 25 мая Обь у Барнаула преодолеет критический уровень. Возможно подтопление прибрежных территорий барнаульского поселка Затон. В Усть-Чарыше — аналогичная обстановка.

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