22 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

И туман, и грозы, и тепло: на Алтае май играет с погодой и уровнями воды в реках

В Алтайском крае установилась совсем не жаркая погода. В любом случае, лучше, чем у соседей-новосибирцев, где град прошелся по только что высаженным в грунт садовым культурам.

Так, в регионе 22 мая будет довольно тепло — до 22 градусов, в Барнауле — до 20.

Утром возможен туман. Прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный.

Паводок

Однако беспокойство вызывает начавшаяся вторая волна паводка. Продолжается подъем уровня воды в Оби. Ожидается, что с 23 по 25 мая Обь у Барнаула преодолеет критический уровень. Возможно подтопление прибрежных территорий барнаульского поселка Затон. В Усть-Чарыше — аналогичная обстановка.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Летний тур для экоактивистов
Органные лабиринты
Комедия «Тётки»
Обсуждаем фильм «Мечтатели»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость