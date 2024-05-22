Так, в регионе 22 мая будет довольно тепло — до 22 градусов, в Барнауле — до 20.
Утром возможен туман. Прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный.
Паводок
Однако беспокойство вызывает начавшаяся вторая волна паводка. Продолжается подъем уровня воды в Оби. Ожидается, что с 23 по 25 мая Обь у Барнаула преодолеет критический уровень. Возможно подтопление прибрежных территорий барнаульского поселка Затон. В Усть-Чарыше — аналогичная обстановка.
Самое важное - в нашем Telegram-канале