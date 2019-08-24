Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 августа 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

И тут сексизм. Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира

Журнал Forbes составил и опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемх актрис с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го. Его возглавила Скарлет Йоханссон, заработавшая 56 млн долларов, пишет ТАСС.

Мстители.
Мстители.
Кадр из фильма

Основной доход победительнице принесла кинокомпания Marvel, которая выплатили ей внушительный гонорар за роль фильмах «Черная вдова» и «Мстители». На втором месте София Вергара, наиболее известная ролью в комедийном сериале «Американская семейка».

Впервые в рейтинг не попали Анджелина Джоли, которая в прошлом году заняла второе место, Джулия Робертс, Кейт Бланшетт и Дженнифер Лоуренс.

Рейтинг актрис

  1. Скарлет Йоханссон, 56 млн долларов
  2. София Вергара 44,1 млн долларов
  3. Риз Уизерспун, 35 млн долларов
  4. Николь Кидман, 34 млн долларов
  5. Дженнифер Энистон, 28 млн доллаов
  6. Кейли Куоко, 25 млн долларов
  7. Элизабет Мосс, 24 млн долларов
  8. Марго Робби, 23,5 млн долларов
  9. Шарлиз Терон, 23 млн долларов
  10. Эллен Помпео, 22 млн долларов.

Всего женщины из списка топ-10 самых высокооплачиваемых актрис заработали за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года 314,6 млн долларов до уплаты налогов. Но все же дамам удалось собрать меньше, чем мужчинам из аналогичного рейтинга. На из счету 588,3 млн долларов за тот же период.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость