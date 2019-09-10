И в горе, и в радости: британка вышла замуж за дерево из парка

Жительница Великобритании и мать двоих детей 34-летняя Кейт Каннингем связала себя узами брака с деревом и теперь планирует сменить фамилию на название вида дерева, сообщает The Mirror.

Бойфренд поддержал ее решение и даже помогал ей в подготовке реквизита для церемонии бракосочетания. Старший сын был в растерянности, когда узнал о планах матери, но затем решил прийти на свадьбу. Отец тоже поддержал британку — он помогал организовывать все ко дню свадьбы.

На церемонии она была в оливковом платье, пишет Lenta.ru. Теперь она планирует официально сменить фамилию на Кейт Элдер (Бузина).

Невеста решила выйти замуж за бузину в парке пригорода Ливерпуля Лизерленде — таким образом она хотела привлечь внимание к кампании против строительства новой дороги через парк.