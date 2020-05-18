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19 мая

Доверчивому жителю Алтая аферисты гарантировали цифровые технологии и суперзащиту денег

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в Интернете в крупном размере. Жертвой аферистов стал житель Майминского района. Детективная история началась с того, что ему однажды позвонил сотрудник службы безопасности самого известного российского банка.

Арест мошенников.
Арест мошенников.
ГУ МВД России по Алтайскому краю

Конечно, сотрудник был липовый. Но его предложение показалось очень заманчивым. Безопасник сказал, что в связи с активизацией мошенников банк устанавливает клиентам специальное мобильное приложение, гарантирующее пользователю стопроцентную сохранность всех его финансовых операций.

Но лже-безопасник не на того нарвался. Житель Маймы попросил звонившего подтвердить статус сотрудника банка.

В ответ аферист невозмутимо сообщил, что в ближайшее время на телефон сельчанина придет смс-сообщение с номера 900. И вскоре мужчина действительно получил такое электронное письмо. Однако он не заметил главного подвоха — вместо номера «900» мошенник отправил ему сообщение с номера «9ОО», где вместо нулей стояли две большие буквы «О».

Сельчанина провели — он сообщил звонившему реквизиты своей карты, а также паспортные и прочие данные якобы для установки мобильного приложения.

После этого аферисты проделали очень простую операцию. Они оформили на мужчину кредит (240 тыс. рублей) и двумя переводами через мобильный банк вывели деньги. Даже самый современный цифровой банк (с номером «900») оказался бессилен что-либо противопоставить мошенникам. В заключении они издевательски сообщили клиенту, что тот может пользоваться мобильным банком.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, первой проделки мошенников раскусила жена сельчанина, когда он ей все рассказал. Она немедленно отправила мужа в банк, где вместо выписки ему вручили график платежей, подтвердив, что им был взят кредит. Уже установлено, что контактный телефон злоумышленника зарегистрирован в Москве.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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