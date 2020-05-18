Доверчивому жителю Алтая аферисты гарантировали цифровые технологии и суперзащиту денег

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в Интернете в крупном размере. Жертвой аферистов стал житель Майминского района. Детективная история началась с того, что ему однажды позвонил сотрудник службы безопасности самого известного российского банка.

Конечно, сотрудник был липовый. Но его предложение показалось очень заманчивым. Безопасник сказал, что в связи с активизацией мошенников банк устанавливает клиентам специальное мобильное приложение, гарантирующее пользователю стопроцентную сохранность всех его финансовых операций.

Но лже-безопасник не на того нарвался. Житель Маймы попросил звонившего подтвердить статус сотрудника банка.

В ответ аферист невозмутимо сообщил, что в ближайшее время на телефон сельчанина придет смс-сообщение с номера 900. И вскоре мужчина действительно получил такое электронное письмо. Однако он не заметил главного подвоха — вместо номера «900» мошенник отправил ему сообщение с номера «9ОО», где вместо нулей стояли две большие буквы «О».

Сельчанина провели — он сообщил звонившему реквизиты своей карты, а также паспортные и прочие данные якобы для установки мобильного приложения.

После этого аферисты проделали очень простую операцию. Они оформили на мужчину кредит (240 тыс. рублей) и двумя переводами через мобильный банк вывели деньги. Даже самый современный цифровой банк (с номером «900») оказался бессилен что-либо противопоставить мошенникам. В заключении они издевательски сообщили клиенту, что тот может пользоваться мобильным банком.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, первой проделки мошенников раскусила жена сельчанина, когда он ей все рассказал. Она немедленно отправила мужа в банк, где вместо выписки ему вручили график платежей, подтвердив, что им был взят кредит. Уже установлено, что контактный телефон злоумышленника зарегистрирован в Москве.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.