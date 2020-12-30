«И все-таки она вертится». Звуковые этюды на виниловых холстах под музыку Радио ENERGY

В «Республике ИЗО» открыта уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука». Здесь работают все органы чувств. Зритель найдет вдохновение в необычных образах, аудиал получит особое удовольствие от музыкального сопровождения. Как звук чудесным образом вплетается в живопись, на себе прочувствовали корреспонденты altapress.ru.

Идея организовать выставку, где воедино соединяются музыка и изобразительное искусство, появилась у директора Радио ENERGY Артема Рябцева. Проект поддержал комиссар галереи «Республика ИЗО» Вадим Климов.

Иначе и быть не могло. Ведь идея буквально витала в воздухе. Впервые она материализовалась еще в 90-х благодаря творческому объединению «Тихая мансарда». С ней связаны имена таких известных барнаульских художников, как Юрий Эсауленко, Алексей Чеканов-Лёка и Вадим Климов.

Почти 30 лет назад появилась целая коллекция удивительных по красоте и цветовому решению работ. Шесть из них стали стержнем, вокруг которого закрутилась обновленная версия, подхваченная барнаульскими художниками. Так сформировалось уникальное наполнение для «Изображения звука».

Здесь вы найдете размышления о музыке Юрия Гребенщикова, Кирилла Ботаева, Оксаны Моисеевой, Марины Аджинян, Марии Лызловой, Алина Дрожниченко, Карины Субботиной и других.

Картины выполнены в разнообразных техниках (от графики до коллажей) и отражают абсолютно разные темы, волнующие авторов.

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука». Дмитрий Лямзин

Юлия Ломакина,

куратор галереи «Республика ИЗО»:

— Идея была в том, чтобы художники работали вне какой бы то ни было тематики. Они просто творили на пластинках. Так мы хотели предоставить им возможность в полной мере высказаться на необычных холстах — визуализировать их чувства, эмоции, интересы. Возможности для творчества были безграничными. Так, пронзительно контрастная черно-красная гамма картины Кирилла Ботаева «Всему свое время» заставляет остановиться, отринуть суету, чтобы задуматься о смысле своей жизни. А графическая абстракция Алексея Чеканова «И все-таки она вертится» настолько неоднозначна, что зритель вряд ли определится — речь идет о пластинке, планете или целой вселенной? Есть в этом ряду место и протесту. Например, Кирилл Ботаевушел отказался от круга, умело вписав в виниловую пластинку квадрат, внутри которого и развернулась его история. Какая? Лучше увидеть своими глазами.

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука». Дмитрий Лямзин

Мария , 25 лет:

— Мне очень понравилась выставка. Жаль, что работы молодых художников пока не продаются. Я бы с удовольствием украсила гостиную одной из абстракций. Они невероятно красивые и настолько необычные, что трудно оторваться — хочется забрать картины с собой, чтобы разглядывать их каждый день.

На выставке есть и размышления совсем юного автора. Мешкова Мария еще школьница, но ее «Весенняя пора», хоть и выглядит немного наивно, но удерживает взгляд не хуже работ более опытных художников.

Нам же особо запомнились объемные и невероятно живые картины Анастасии Шангиной — собачий нос в дупле, хомяки и кролик. Наши вкусы разделили и другие гости галереи.

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука». Дмитрий Лямзин

Ксения , 18 лет:

— Мне особенно понравились работы Шангиной. Удивительно, как автор не побоялась наложить на винил столько слоев краски. Мне кажется это было непросто. Я — сама немного рисую, но никогда не работала на нестандартных поверхностях. Думаю, что не решилась бы использовать пластинки. Тем более, у меня к ним с детства какой-то особый трепет. Для меня винил ассоциируются только с классической музыкой.

Посетительнице вторит только подошедший гость.

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука». Дмитрий Лямзин

Иван , 34 года:

— Конечно, жаль, что пластинки испорчены. Но в то же время, в век цифрового звука, когда практически все слушают музыку в смартфоне, они получили новую жизнь.

Музыка для всех разная. Кто-то слышит в ней звуки природы, космоса, а кто-то — видит мишень или диск диджейского пульта. Тем не менее, все работы вертятся вокруг одной отправной точки — центра пластинки.

Одни используют естественный цвет винила в качестве фона, другие заливают в него свои тона, вписывая целые миры или глубокие месседжи, который сложно передать просто словами.

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука». Дмитрий Лямзин

Юлия Ломакина,

куратор галереи «Республика ИЗО»:

— Мы сняли ролик для социальных сетей, в котором визуализировали идею выставки. В нем молодой человек подходит к картине и буквально проваливается в ее пространство, где слышит звуки каждой работы — музыкальные композиции, треск, шорохи и многое другое. Именно поэтому тематика выставки настолько разнообразная: природа, политика, социальные потрясения, фэнтези, этника, еда. Чего здесь только нет. Некоторые авторы ушли именно в музыкальную тематику — с картин художников смотрят знакомые любому меломану звезды: Майкл Джексон, Девид Боуи и Бруно Марс. Под занавес отметим, что каждый автор буквально будоражит эмоции зрителей. Попадая в замкнутое пространство галереи, в ту ее часть, где разместилась выставка, долг не хочется уходить. С первой же картины понимаешь, что нужно время, чтобы их разглядеть. Поэтому многие гости переходят от картины к картине — круг за кругом. Он не замыкается, ведь «эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки»…

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука». Дмитрий Лямзин

Факт

На выставке представлено 46 работ как профессиональных художников, так и любителей. В ней приняли участие около 25 человек. Центральное место отведено творческому объединению «Тихая мансарда» с его абстракциями из 90-х.