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«И все-таки она вертится». Звуковые этюды на виниловых холстах под музыку Радио ENERGY

В «Республике ИЗО» открыта уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука». Здесь работают все органы чувств. Зритель найдет вдохновение в необычных образах, аудиал получит особое удовольствие от музыкального сопровождения. Как звук чудесным образом вплетается в живопись, на себе прочувствовали корреспонденты altapress.ru.

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Дмитрий Лямзин

Идея организовать выставку, где воедино соединяются музыка и изобразительное искусство, появилась у директора Радио ENERGY Артема Рябцева. Проект поддержал комиссар галереи «Республика ИЗО» Вадим Климов.

Иначе и быть не могло. Ведь идея буквально витала в воздухе. Впервые она материализовалась еще в 90-х благодаря творческому объединению «Тихая мансарда». С ней связаны имена таких известных барнаульских художников, как Юрий Эсауленко, Алексей Чеканов-Лёка и Вадим Климов.

Почти 30 лет назад появилась целая коллекция удивительных по красоте и цветовому решению работ. Шесть из них стали стержнем, вокруг которого закрутилась обновленная версия, подхваченная барнаульскими художниками. Так сформировалось уникальное наполнение для «Изображения звука».

Здесь вы найдете размышления о музыке Юрия Гребенщикова, Кирилла Ботаева, Оксаны Моисеевой, Марины Аджинян, Марии Лызловой, Алина Дрожниченко, Карины Субботиной и других.

Картины выполнены в разнообразных техниках (от графики до коллажей) и отражают абсолютно разные темы, волнующие авторов.

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Дмитрий Лямзин

Юлия Ломакина,
куратор галереи «Республика ИЗО»:

— Идея была в том, чтобы художники работали вне какой бы то ни было тематики. Они просто творили на пластинках. Так мы хотели предоставить им возможность в полной мере высказаться на необычных холстах — визуализировать их чувства, эмоции, интересы. Возможности для творчества были безграничными.

Так, пронзительно контрастная черно-красная гамма картины Кирилла Ботаева «Всему свое время» заставляет остановиться, отринуть суету, чтобы задуматься о смысле своей жизни. А графическая абстракция Алексея Чеканова «И все-таки она вертится» настолько неоднозначна, что зритель вряд ли определится — речь идет о пластинке, планете или целой вселенной?

Есть в этом ряду место и протесту. Например, Кирилл Ботаевушел отказался от круга, умело вписав в виниловую пластинку квадрат, внутри которого и развернулась его история. Какая? Лучше увидеть своими глазами.

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Дмитрий Лямзин

Мария, 25 лет:

— Мне очень понравилась выставка. Жаль, что работы молодых художников пока не продаются. Я бы с удовольствием украсила гостиную одной из абстракций. Они невероятно красивые и настолько необычные, что трудно оторваться — хочется забрать картины с собой, чтобы разглядывать их каждый день.

На выставке есть и размышления совсем юного автора. Мешкова Мария еще школьница, но ее «Весенняя пора», хоть и выглядит немного наивно, но удерживает взгляд не хуже работ более опытных художников.

Нам же особо запомнились объемные и невероятно живые картины Анастасии Шангиной — собачий нос в дупле, хомяки и кролик. Наши вкусы разделили и другие гости галереи.

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Дмитрий Лямзин

Ксения, 18 лет:

— Мне особенно понравились работы Шангиной. Удивительно, как автор не побоялась наложить на винил столько слоев краски. Мне кажется это было непросто. Я — сама немного рисую, но никогда не работала на нестандартных поверхностях. Думаю, что не решилась бы использовать пластинки. Тем более, у меня к ним с детства какой-то особый трепет. Для меня винил ассоциируются только с классической музыкой.

Посетительнице вторит только подошедший гость.

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Дмитрий Лямзин

Иван, 34 года:

— Конечно, жаль, что пластинки испорчены. Но в то же время, в век цифрового звука, когда практически все слушают музыку в смартфоне, они получили новую жизнь.

Музыка для всех разная. Кто-то слышит в ней звуки природы, космоса, а кто-то — видит мишень или диск диджейского пульта. Тем не менее, все работы вертятся вокруг одной отправной точки — центра пластинки.

Одни используют естественный цвет винила в качестве фона, другие заливают в него свои тона, вписывая целые миры или глубокие месседжи, который сложно передать просто словами.

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Дмитрий Лямзин

Юлия Ломакина,
куратор галереи «Республика ИЗО»:

— Мы сняли ролик для социальных сетей, в котором визуализировали идею выставки. В нем молодой человек подходит к картине и буквально проваливается в ее пространство, где слышит звуки каждой работы — музыкальные композиции, треск, шорохи и многое другое.

Именно поэтому тематика выставки настолько разнообразная: природа, политика, социальные потрясения, фэнтези, этника, еда. Чего здесь только нет. Некоторые авторы ушли именно в музыкальную тематику — с картин художников смотрят знакомые любому меломану звезды: Майкл Джексон, Девид Боуи и Бруно Марс.

Под занавес отметим, что каждый автор буквально будоражит эмоции зрителей. Попадая в замкнутое пространство галереи, в ту ее часть, где разместилась выставка, долг не хочется уходить. С первой же картины понимаешь, что нужно время, чтобы их разглядеть. Поэтому многие гости переходят от картины к картине — круг за кругом. Он не замыкается, ведь «эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки»…

Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Уникальная выставка картин на виниловых пластинках «Изображение звука».
Дмитрий Лямзин

Факт

На выставке представлено 46 работ как профессиональных художников, так и любителей. В ней приняли участие около 25 человек. Центральное место отведено творческому объединению «Тихая мансарда» с его абстракциями из 90-х.

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