13 ноября
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Жизнь

И вспыхнула Буланиха. Почему жители села на Алтае восстали против общежития с мигрантами

Компания «Алтайская буренка» в ближайшей перспективе планирует привлечь 20 работников из Узбекистана. Трудоустроить мигрантов руководство завода намерено водителями и разнорабочими. Приезжим уже подготовили общежитие. Все бы ничего, но располагается оно прямо в центре села рядом с Домом культуры, где занимаются дети. А через дорогу - пивбар. Местные жители таким соседством недовольны. По их словам, неприятные инциденты с участием узбеков уже случались.

Село Буланиха Зонального района.
Село Буланиха Зонального района.
Дмитрий Лямзин

Как проходил сход

«Придут эти люди на завод, вопросов нет. День пройдет, неделя, месяц. Понятно, что здоровые молодые мужики есть хотят, пить и еще сами знаете, чего. И ведь они выйдут на улицу. И что дальше? Женщины правильно говорят, что им страшно. Вы объясните, как будет организованы безопасность и порядок в этом общежитии?», - кричал в микрофон возмущенный человек.

Вечером 2 ноября в Доме культуры Буланихи Зонального района их таких было много. На сельский сход ожидалось 20-30 человек. В итоге был заполнен весь зал — молодежь, пожилые люди, мамы с детьми. Все они захотели узнать, как село будет жить дальше.

Самый главный вопрос — приезд мигрантов из Узбекистана и их проживание в Буланихе. Ответ пришлось держать директору «Алтайской Буренки» Сергею Козлову. Вопросы в его сторону летели один за другим.

Село Буланиха Зонального района.
Село Буланиха Зонального района.
Дмитрий Лямзин

«Они у вас уже на детскую дискотеку ходили, - кричала ему из зала женщина. - Стояли на крыльце и смотрели».

Директор немного удивился: «На детскую дискотеку? Кто их пустил? В следующий раз не дам им туда идти».

«У нас люди не болтаться приехали, а работать, - продолжил Козлов. - Я считаю, что вам не стоит бояться. Не надо. Вот вы не бойтесь».

Как жило село

Компактная Буланиха располагается в 40 км от Бийска. Свернули с федеральной трассы, два километра - и на месте.

Село Буланиха Зонального района.
Село Буланиха Зонального района.
Дмитрий Лямзин

Село, как и многие другие, — простые дома, парочка магазинов, старенький, но чистенький Дом культуры. Есть школа и детский сад, что по нынешним меркам, очень даже неплохо.

Но когда-то все было куда масштабнее - Буланиха гремела на весь Алтайский край. Здесь располагался большой и мощный колхоз-миллионер «Власть труда» с многотысячным поголовьем КРС.

Были пекарни, свои макаронный и крупяной цеха, даже рыбзавод. А в самом селе - развитая инфраструктура.

Село Буланиха Зонального района.
Село Буланиха Зонального района.
Дмитрий Лямзин

Сейчас Буланиха пустеет и стареет, люди потихоньку разъезжаются. Оставшееся тут население — это около 2,5 тыс. человек, из которых 900 - пенсионного возраста.

«Власти труда», конечно, в селе давно нет, колхоз сгинул в пучине перестроечного развала. Зато на его осколках появилась «Алтайская буренка».

Как появились мигранты

Трудовая арифметика у молочного завода такая: из 440 человек, непосредственно работающих на производстве, 370 живут в разных селах Зонального района, и только 200 из них в самой Буланихе. Остальных приходится везти издалека.

На предприятии &quot;Алтайская буренка&quot;
На предприятии "Алтайская буренка"
Из архива редакции

На том самом эмоциональном собрании, что было в начале ноября, Сергей Козлов, не скрывая, объявил: работать из местных особо никто не хочет, в Буланихе процветает пьянство. Вот и приходится ему принимать гастарбайтеров.

Первые узбеки приехали в село в ноябре прошлого года, их было пятеро. Работали, внимание к себе не привлекали. Нареканий особых в их сторону не было.

Все изменилось в конце лета, на празднике села. Что там произошло, люди рассказывают с нескрываемыми эмоциями. Говорят, что один из приезжих, якобы, перебрав спиртного, начал распускать руки и приставать к девчонке.

Село Буланиха Зонального района.
Село Буланиха Зонального района.
Дмитрий Лямзин

В полицию родители не обращались, видимо, постеснявшись широкой огласки. Зато с разгорячившимся поговорили по-мужски местные парни.

На общем собрании Сергей Козлов объявил: неблагонадежного мигранта отправили на родину. Неприятную историю вроде бы замяли, но осадок остался.

О чем говорят люди

Анастасия Вилисова сама из приезжих. В Буланиху перебралась из Владивостока, вслед за мужем, который из этих мест.

Анастасия Вилисова.
Анастасия Вилисова.
Дмитрий Лямзин

В сентябре многодетная мать и член Совета женщин оказалась на собрании, где объявили: мигрантов в селе в скором времени станет больше. В тот момент говорилось о приезде еще 120 человек.

Буланихинцев поставили перед фактом: бывшую колхозную контору «Алтайская буренка» полностью выкупила. Именно здесь и будет общежитие для мигрантов. Те, кто тут развивал бизнес, пойдут на выход.

Отделения Сбербанка и «Ростелекома» в Буланихе закрываются, а вместе с ними парикмахерская и магазин. До 19 ноября им надо покинуть помещение.

Село Буланиха Зонального района.
Село Буланиха Зонального района.
Дмитрий Лямзин

«Самое главное — это потеря Сбербанка. Мы сразу спросили, как будут платить за жилье бабушки. Нам ответили, мол, онлайн им в помощь. Но вы же прекрасно понимаете, что мало кто из них умеет пользоваться даже телефоном. У многих до сих пор еще сберкнижки. Об этих людях никто думать не хочет», - возмущается Анастасия.

Пугает людей еще один момент. Мигрантское общежитие — в самом центре села. В двух шагах от него - Дом культуры, где занимаются дети. А через дорогу — единственный в Буланихе пивбар.

Мария Налунина - тоже многодетная мать. Именно она в общем собрании рассказала историю про детскую дискотеку. Женщина вспоминает ее с надрывом в голосе.

«Представляете, я отправила дочь на дискотеку. Она мне звонит и говорит: «Мама, на нас тут дяди бородатые смотрят». Как мне спокойно на это реагировать?», - недоумевает женщина.

Мария Налунина.
Мария Налунина.
Дмитрий Лямзин

Надежда Морозова - пенсионерка. Живет в Буланихе много лет. Она вспоминает, что в свои годы в селе всякое бывало — и разборки, и драки. Кто-то из селян уезжал в места не столь отдаленные, и такое случалось.

Надежда Морозова,
жительница села Буланиха:

Я пока работала, ходила по ночам домой. Кого в деревне-то опасаться? Были в селе всякие личности, но мы их не боялись. Сейчас я так уже не сделаю. Черт знает, что у них там в головах.

В сентябре те, кто выступил против размещения вахтового общежития в центре села, собрали подписи и направили коллективное обращение в администрацию Зонального района.

Надежда Морозова.
Надежда Морозова.
Дмитрий Лямзин

Ответ пришел, в нем черным по белому: граждане Узбекистана — народ братский, дополнительных разрешений на их пребывание в России не требуется. Режим въезда безвизовый. Пообещали лишь одно — документы у мигрантов полиция все же проверит.

Про общежитие - ни слова.

Между тем, люди продолжают настаивать: мигрантов можно поселить хотя бы на окраине села, тогда проблем будет меньше. У руководства завода ответ на это категоричный: здание в центре Буланихи наше, что хотим с ним, то и делаем.

Где работают селяне

Маленькую Буланиху последние месяцы раздирают противоречия. Есть те, кто в открытую выступает против проживания мигрантов в селе.

Село Буланиха Зонального района.
Село Буланиха Зонального района.
Дмитрий Лямзин

Кто-то принципиально молчит. Кто-то поддерживает протестующих, но боится высказаться открыто. Екатерина Иорх — на стороне первых. Она из тех, кто собирал людей на сельских сход.

Женщина показывает переписку в мессенджере, а там ответы людей: «Катя, прости. Я бы высказалась, но муж работает на «Буренке»».

Пенсионерка Надежда Морозова сама трудилась на заводе. Когда развалился колхоз, где она была финансистом, надо было еще доработать до пенсии. Вот женщина и пошла на молочный завод.

На предприятии &quot;Алтайская буренка&quot;
На предприятии "Алтайская буренка"
Из архива редакции

Надежда Морозова вспоминает: условия были тяжелые, на складе температура +7С. От вечного холода — постоянные простуды и что похлеще.

«Тогда к нам хотя бы относились по-человечески. Сейчас же за людей не считают. Надо же было Козлову сказать, что все в селе пьяницы. Да, есть и алкоголики, но нормальных работников директор сам профукал», - считает Надежда Морозова.

Местный житель Александр Карнаухов рассказывает: водители сейчас и правда нарасхват. Кто-то из Буланихи каждый день едет в соседнее хозяйство «Октябрьское», кто-то — на птицефабрику холдинга «Черкизово».

Есть вахтовики, вынужденные ради больших денег оставлять семьи и отправляться куда подальше.

Александр Карнаухов.
Александр Карнаухов.
Дмитрий Лямзин

Александр Карнаухов,
житель села Буланиха:

Когда на собрании Сергей Козлов сказал, что готов платить водителям с категорией Е по 70-120 тыс. рублей, я ему ответил: «Дайте объявление, к вам очередь выстроится». Думаете, сделали они это? Нет, легче привезти в село узбеков.

Что думает директор завода

Сергей Козлов в разговоре с altapress.ru сразу обозначил: о приезде 120 мигрантов речь не идет — досужие сплетни.

Однако потребность в рабочей силе есть, поэтому завод намерен привлечь 20 человек из Узбекистана. Но делать это будут постепенно.

В первую очередь предприятию нужны водители. Обусловлено это тем, что «Алтайская буренка» планирует выходить на рынки европейской части страны и расширять автопарк.

Сергей Козлов, директор завода &quot;Алтайская буренка&quot;.
Сергей Козлов, директор завода "Алтайская буренка".
Дмитрий Лямзин

Директор настаивает, что среди местных жителей найти водителей с нужной категорией проблематично.

Сергей Козлов,
директор предприятия «Алтайская буренка»:

У нас была история, когда специально обучили парня, дали ему работу, а он потом пропал. Когда начали выяснять, оказалось, что любит выпить. Какой из него водитель?

Проживание в селе узбеков Козлов проблемой не считает. Мало того, полагает, что это не местные жители находятся в потенциальной опасности, реальная опасность грозит самим мигрантам.

Село Буланиха Зонального района.
Село Буланиха Зонального района.
Дмитрий Лямзин

«Вы же видите, какое идет разделение, агрессия, - говорит директор. - Что не так, люди сразу кричат: «Езжай домой»».

По словам Сергея Козлова, нареканий к тем узбекам, что сейчас работают на заводе, нет. Говорит, что регулярно интересуется, как они ведут себя в коллективе.

А еще проводит беседы, объясняя узбекам, что русские женщины совсем не такие, как у них на родине.

«Говорю, чтобы никаких конфликтов. Нашей женщине попробуй слово скажи, она в ответ — десять», - добавляет директор «Алтайской буренки».

Кстати, сами женщины на сельском собрании у Козлова спросили, что делать, если вдруг начнутся проблемы. Отдела полиции в Буланихе нет, единственный участковый работает на несколько сел.

Село Буланиха Зонального района.
Село Буланиха Зонального района.
Дмитрий Лямзин

Директор завода ответил, чтобы звонили ему, а лучше писали в мессенджер. Его слова тогда восприняли больше как издевку.

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