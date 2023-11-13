И вспыхнула Буланиха. Почему жители села на Алтае восстали против общежития с мигрантами

Компания «Алтайская буренка» в ближайшей перспективе планирует привлечь 20 работников из Узбекистана. Трудоустроить мигрантов руководство завода намерено водителями и разнорабочими. Приезжим уже подготовили общежитие. Все бы ничего, но располагается оно прямо в центре села рядом с Домом культуры, где занимаются дети. А через дорогу - пивбар. Местные жители таким соседством недовольны. По их словам, неприятные инциденты с участием узбеков уже случались.

Как проходил сход

«Придут эти люди на завод, вопросов нет. День пройдет, неделя, месяц. Понятно, что здоровые молодые мужики есть хотят, пить и еще сами знаете, чего. И ведь они выйдут на улицу. И что дальше? Женщины правильно говорят, что им страшно. Вы объясните, как будет организованы безопасность и порядок в этом общежитии?», - кричал в микрофон возмущенный человек.

Вечером 2 ноября в Доме культуры Буланихи Зонального района их таких было много. На сельский сход ожидалось 20-30 человек. В итоге был заполнен весь зал — молодежь, пожилые люди, мамы с детьми. Все они захотели узнать, как село будет жить дальше.

Самый главный вопрос — приезд мигрантов из Узбекистана и их проживание в Буланихе. Ответ пришлось держать директору «Алтайской Буренки» Сергею Козлову. Вопросы в его сторону летели один за другим.

Село Буланиха Зонального района. Дмитрий Лямзин

«Они у вас уже на детскую дискотеку ходили, - кричала ему из зала женщина. - Стояли на крыльце и смотрели».

Директор немного удивился: «На детскую дискотеку? Кто их пустил? В следующий раз не дам им туда идти».

«У нас люди не болтаться приехали, а работать, - продолжил Козлов. - Я считаю, что вам не стоит бояться. Не надо. Вот вы не бойтесь».

Как жило село

Компактная Буланиха располагается в 40 км от Бийска. Свернули с федеральной трассы, два километра - и на месте.

Село Буланиха Зонального района. Дмитрий Лямзин

Село, как и многие другие, — простые дома, парочка магазинов, старенький, но чистенький Дом культуры. Есть школа и детский сад, что по нынешним меркам, очень даже неплохо.

Но когда-то все было куда масштабнее - Буланиха гремела на весь Алтайский край. Здесь располагался большой и мощный колхоз-миллионер «Власть труда» с многотысячным поголовьем КРС.

Были пекарни, свои макаронный и крупяной цеха, даже рыбзавод. А в самом селе - развитая инфраструктура.

Село Буланиха Зонального района. Дмитрий Лямзин

Сейчас Буланиха пустеет и стареет, люди потихоньку разъезжаются. Оставшееся тут население — это около 2,5 тыс. человек, из которых 900 - пенсионного возраста.

«Власти труда», конечно, в селе давно нет, колхоз сгинул в пучине перестроечного развала. Зато на его осколках появилась «Алтайская буренка».

Как появились мигранты

Трудовая арифметика у молочного завода такая: из 440 человек, непосредственно работающих на производстве, 370 живут в разных селах Зонального района, и только 200 из них в самой Буланихе. Остальных приходится везти издалека.

На предприятии "Алтайская буренка" Из архива редакции

На том самом эмоциональном собрании, что было в начале ноября, Сергей Козлов, не скрывая, объявил: работать из местных особо никто не хочет, в Буланихе процветает пьянство. Вот и приходится ему принимать гастарбайтеров.

Первые узбеки приехали в село в ноябре прошлого года, их было пятеро. Работали, внимание к себе не привлекали. Нареканий особых в их сторону не было.

Все изменилось в конце лета, на празднике села. Что там произошло, люди рассказывают с нескрываемыми эмоциями. Говорят, что один из приезжих, якобы, перебрав спиртного, начал распускать руки и приставать к девчонке.

Село Буланиха Зонального района. Дмитрий Лямзин

В полицию родители не обращались, видимо, постеснявшись широкой огласки. Зато с разгорячившимся поговорили по-мужски местные парни.

На общем собрании Сергей Козлов объявил: неблагонадежного мигранта отправили на родину. Неприятную историю вроде бы замяли, но осадок остался.

О чем говорят люди

Анастасия Вилисова сама из приезжих. В Буланиху перебралась из Владивостока, вслед за мужем, который из этих мест.

Анастасия Вилисова. Дмитрий Лямзин

В сентябре многодетная мать и член Совета женщин оказалась на собрании, где объявили: мигрантов в селе в скором времени станет больше. В тот момент говорилось о приезде еще 120 человек.

Буланихинцев поставили перед фактом: бывшую колхозную контору «Алтайская буренка» полностью выкупила. Именно здесь и будет общежитие для мигрантов. Те, кто тут развивал бизнес, пойдут на выход.

Отделения Сбербанка и «Ростелекома» в Буланихе закрываются, а вместе с ними парикмахерская и магазин. До 19 ноября им надо покинуть помещение.

Село Буланиха Зонального района. Дмитрий Лямзин

«Самое главное — это потеря Сбербанка. Мы сразу спросили, как будут платить за жилье бабушки. Нам ответили, мол, онлайн им в помощь. Но вы же прекрасно понимаете, что мало кто из них умеет пользоваться даже телефоном. У многих до сих пор еще сберкнижки. Об этих людях никто думать не хочет», - возмущается Анастасия.

Пугает людей еще один момент. Мигрантское общежитие — в самом центре села. В двух шагах от него - Дом культуры, где занимаются дети. А через дорогу — единственный в Буланихе пивбар.

Мария Налунина - тоже многодетная мать. Именно она в общем собрании рассказала историю про детскую дискотеку. Женщина вспоминает ее с надрывом в голосе.

«Представляете, я отправила дочь на дискотеку. Она мне звонит и говорит: «Мама, на нас тут дяди бородатые смотрят». Как мне спокойно на это реагировать?», - недоумевает женщина.

Мария Налунина. Дмитрий Лямзин

Надежда Морозова - пенсионерка. Живет в Буланихе много лет. Она вспоминает, что в свои годы в селе всякое бывало — и разборки, и драки. Кто-то из селян уезжал в места не столь отдаленные, и такое случалось.

Надежда Морозова,

жительница села Буланиха:

Я пока работала, ходила по ночам домой. Кого в деревне-то опасаться? Были в селе всякие личности, но мы их не боялись. Сейчас я так уже не сделаю. Черт знает, что у них там в головах.

В сентябре те, кто выступил против размещения вахтового общежития в центре села, собрали подписи и направили коллективное обращение в администрацию Зонального района.

Надежда Морозова. Дмитрий Лямзин

Ответ пришел, в нем черным по белому: граждане Узбекистана — народ братский, дополнительных разрешений на их пребывание в России не требуется. Режим въезда безвизовый. Пообещали лишь одно — документы у мигрантов полиция все же проверит.

Про общежитие - ни слова.

Между тем, люди продолжают настаивать: мигрантов можно поселить хотя бы на окраине села, тогда проблем будет меньше. У руководства завода ответ на это категоричный: здание в центре Буланихи наше, что хотим с ним, то и делаем.

Где работают селяне

Маленькую Буланиху последние месяцы раздирают противоречия. Есть те, кто в открытую выступает против проживания мигрантов в селе.

Село Буланиха Зонального района. Дмитрий Лямзин

Кто-то принципиально молчит. Кто-то поддерживает протестующих, но боится высказаться открыто. Екатерина Иорх — на стороне первых. Она из тех, кто собирал людей на сельских сход.

Женщина показывает переписку в мессенджере, а там ответы людей: «Катя, прости. Я бы высказалась, но муж работает на «Буренке»».

Пенсионерка Надежда Морозова сама трудилась на заводе. Когда развалился колхоз, где она была финансистом, надо было еще доработать до пенсии. Вот женщина и пошла на молочный завод.

На предприятии "Алтайская буренка" Из архива редакции

Надежда Морозова вспоминает: условия были тяжелые, на складе температура +7С. От вечного холода — постоянные простуды и что похлеще.

«Тогда к нам хотя бы относились по-человечески. Сейчас же за людей не считают. Надо же было Козлову сказать, что все в селе пьяницы. Да, есть и алкоголики, но нормальных работников директор сам профукал», - считает Надежда Морозова.

Местный житель Александр Карнаухов рассказывает: водители сейчас и правда нарасхват. Кто-то из Буланихи каждый день едет в соседнее хозяйство «Октябрьское», кто-то — на птицефабрику холдинга «Черкизово».

Есть вахтовики, вынужденные ради больших денег оставлять семьи и отправляться куда подальше.

Александр Карнаухов. Дмитрий Лямзин

Александр Карнаухов,

житель села Буланиха:

Когда на собрании Сергей Козлов сказал, что готов платить водителям с категорией Е по 70-120 тыс. рублей, я ему ответил: «Дайте объявление, к вам очередь выстроится». Думаете, сделали они это? Нет, легче привезти в село узбеков.

Что думает директор завода

Сергей Козлов в разговоре с altapress.ru сразу обозначил: о приезде 120 мигрантов речь не идет — досужие сплетни.

Однако потребность в рабочей силе есть, поэтому завод намерен привлечь 20 человек из Узбекистана. Но делать это будут постепенно.

В первую очередь предприятию нужны водители. Обусловлено это тем, что «Алтайская буренка» планирует выходить на рынки европейской части страны и расширять автопарк.

Сергей Козлов, директор завода "Алтайская буренка". Дмитрий Лямзин

Директор настаивает, что среди местных жителей найти водителей с нужной категорией проблематично.

Сергей Козлов,

директор предприятия «Алтайская буренка»:

У нас была история, когда специально обучили парня, дали ему работу, а он потом пропал. Когда начали выяснять, оказалось, что любит выпить. Какой из него водитель?

Проживание в селе узбеков Козлов проблемой не считает. Мало того, полагает, что это не местные жители находятся в потенциальной опасности, реальная опасность грозит самим мигрантам.

Село Буланиха Зонального района. Дмитрий Лямзин

«Вы же видите, какое идет разделение, агрессия, - говорит директор. - Что не так, люди сразу кричат: «Езжай домой»».

По словам Сергея Козлова, нареканий к тем узбекам, что сейчас работают на заводе, нет. Говорит, что регулярно интересуется, как они ведут себя в коллективе.

А еще проводит беседы, объясняя узбекам, что русские женщины совсем не такие, как у них на родине.

«Говорю, чтобы никаких конфликтов. Нашей женщине попробуй слово скажи, она в ответ — десять», - добавляет директор «Алтайской буренки».

Кстати, сами женщины на сельском собрании у Козлова спросили, что делать, если вдруг начнутся проблемы. Отдела полиции в Буланихе нет, единственный участковый работает на несколько сел.

Село Буланиха Зонального района. Дмитрий Лямзин

Директор завода ответил, чтобы звонили ему, а лучше писали в мессенджер. Его слова тогда восприняли больше как издевку.