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Жизнь

И зрелищ: опубликованы фото, как прошли собачьи гонки «Ночной заезд» в Барнауле

30 января в 20:00 в Барнауле в квартале «Дружный» прошла ночная гонка с собаками.

"Ночной заезд" в Барнауле.
"Ночной заезд" в Барнауле.
barnaul.org

Посмотреть на зрелищные состязания собралось почти 300 горожан.

На мероприятии можно было узнать, как выглядят средства передвижения народов севера и, заодно, пообщаться с четвероногими друзьями, сообщает пресс-служба мэрии.

В соревнованиях участвовали хаски, аляскинские маламуты, бельгийские овчарки.

Свою команду из собак-метисов выставил приют животных «Ласка».

Состоялась командная эстафета, были организованы детские старты для мальчиков и девочек до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в ночь с 30 на 31 января на самых больших ледовых аренах Барнаула прошло бесплатное массовое катание. Также 31 января можно было бесплатно посетить Барнаульский зоопарк, и на животных пришли посмотреть более трех тысяч человек. А на площади Мира прошел фестиваль активного отдыха, во время которого так же бесплатно можно было прокатиться с ветерком с горки.

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