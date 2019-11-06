Идеальный образ «под ключ»: где выбрать в Барнауле топовые луки для настоящих мужчин

Осень в разгаре, а значит самое время подумать об обновлении своего образа. При этом в условиях сибирского межсезонья важно найти одежду, которая идеально бы сочетала в себе и эстетическую привлекательность, и прекрасное качество.

В Барнауле эту задачу без проблем можно решить в магазинах BAZIONI. Здесь представители сильного пола смогут найти, как вечную классику, так и практичный кэжуал.

Сеть BAZIONI предлагает клиентам новую осеннюю коллекцию одежды. Здесь есть классика и кэжуал, которые подойдут и для повседневной жизни, и для выхода на статусные мероприятия, и для выезда в командировки.

Идеальный образ «под ключ» Фото: сеть магазинов BAZIONI Идеальный образ «под ключ» Фото: сеть магазинов BAZIONI Идеальный образ «под ключ» Фото: сеть магазинов BAZIONI

В новой коллекции представлены только качественные и очень стильные модели. Каждому клиенту предлагают полный образ «под ключ» — от базы до аксессуаров.

В этом сезоне актуальны все цвета осени. При этом в новой коллекции очень актуальны цвета кэмел и марсала. Кроме того, естественно, всегда в тренде черный и все оттенки синего.

Специально для тех, кто хочет соответствовать всем модным тенденциям осени-2019, в BAZIONI подготовили ТОП-10 луков этого сезона.

Идеальный образ «под ключ» Фото: сеть магазинов BAZIONI Идеальный образ «под ключ» Фото: сеть магазинов BAZIONI Идеальный образ «под ключ» Фото: сеть магазинов BAZIONI

Эти 10 образов объединяет то, что они сочетают в себе новинки осени-2019. Кроме того, эти образы универсальны и их при желании можно «трансформировать». К классическому пиджаку можно подобрать модные чиносы и ваш лук превращается из строгого в более легкий.

Меняем черные туфли на кеды и ваш образ получает новые акценты. Большая часть представленных в ТОПе моделей — это 100-процентная шерсть. Также в данном случае демонстрируется широкий диапазон головных уборов — это и различные шапки, и модные бейсболки, которые пользуются особым спросом в этом сезоне.

Эта одежда — очень актуальна и по моделям, и по цветам. Приобретая ее, клиенты делают долгосрочное вложение в свой образ.

Идеальный образ «под ключ» Фото: сеть магазинов BAZIONI Идеальный образ «под ключ» Фото: сеть магазинов BAZIONI Идеальный образ «под ключ» Фото: сеть магазинов BAZIONI

Представители BAZIONI подчеркивают, что предлагаемые модели рассчитаны на очень широкую категорию покупателей, поскольку здесь можно найти и люксовые вещи, и одежду по более бюджетным вариантам. Клиентов приятно удивит и размерный ряд предлагаемых моделей — он очень широк.

Кроме того, поскольку главный девиз BAZIONI — это клиентоориентированность, в магазинах постоянно проходят различные акции, которые позволяют делать очень выгодные покупки.

Политика обновления коллекций магазина также ориентирована на покупателя — поступления новых моделей осуществляются еженедельно.

А для того, чтобы примерка нового образа была еще приятнее — посетители могут смело рассчитывать на помощь консультантов и возможность выпить чашку кофе.