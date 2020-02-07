Иди лесом, искупайся в бассейне зимой

В «Банный комплекс» входит:
- Индивидуальная территория с мангальной зоной
- Теплый бассейн под открытым небом
- 2-х этажная баня
- Жаркая парилка с каменкой из жадеита
- Большая столовая и лаундж зоны
- Караоке, морозилка, чайник, СВЧ-печь, посуда, уголь и розжиг для мангала.
«Иди лесом» подходит, как для семейного, так и для веселого отдыха с друзьями.
Иди лесом, прямо в городе звони 57−77−95, знакомься с нашей базой на сайте idilesom22.ru или в инстаграм: @idilesom22
Ждём вас по адресу: ул. Власихинская, 67а/497 (в лесу за «новой» Лентой и Ашаном).