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Иди лесом, искупайся в бассейне зимой

На базе отдыха «Иди лесом» запустился тёплый бассейн под открытым небом, температура воды в бассейне +32 в любую погоду.

Теплый бассейн под открытым небом.
Теплый бассейн под открытым небом.
Фото: архив базы отдыха “Иди лесом”.
В «Банный комплекс» входит:
  • Индивидуальная территория с мангальной зоной
  • Теплый бассейн под открытым небом
  • 2-х этажная баня
  • Жаркая парилка с каменкой из жадеита
  • Большая столовая и лаундж зоны
  • Караоке, морозилка, чайник, СВЧ-печь, посуда, уголь и розжиг для мангала.

«Иди лесом» подходит, как для семейного, так и для веселого отдыха с друзьями.

Иди лесом, прямо в городе звони 57−77−95, знакомься с нашей базой на сайте idilesom22.ru или в инстаграм: @idilesom22

Ждём вас по адресу: ул. Власихинская, 67а/497 (в лесу за «новой» Лентой и Ашаном).

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