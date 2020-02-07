Иди лесом, искупайся в бассейне зимой

На базе отдыха «Иди лесом» запустился тёплый бассейн под открытым небом, температура воды в бассейне +32 в любую погоду.

В «Банный комплекс» входит: Индивидуальная территория с мангальной зоной

Теплый бассейн под открытым небом

2-х этажная баня

Жаркая парилка с каменкой из жадеита

Большая столовая и лаундж зоны

Караоке , морозилка , чайник , СВЧ-печь , посуда , уголь и розжиг для мангала.

«Иди лесом» подходит, как для семейного, так и для веселого отдыха с друзьями.

Иди лесом, прямо в городе звони 57−77−95, знакомься с нашей базой на сайте idilesom22.ru или в инстаграм: @idilesom22

Ждём вас по адресу: ул. Власихинская, 67а/497 (в лесу за «новой» Лентой и Ашаном).