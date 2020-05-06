Идите мимо: барнаульцу, который хотел спасти людей от взрыва, грозит штраф за нарушение режима самоизоляции

Сделал доброе дело
Жительница Барнаула Анна (имя изменено — Прим. ред.) рассказывает, что 1 мая ее муж вместе с трехлетним сыном поехали на озеро в поселок Комсомольский Павловского района. На рыбалку мужчина отправился, чтобы прокормить семью, которая является многодетной (трое маленьких детей) и малоимущей.
На берегу мужчина обнаружил снаряд. Подумал, что боевой. Вызвал полицию. К озеру сотрудники правоохранительных органов, по словам женщины, приехали вместе с саперами.
Удостоверившись в том, что снаряд учебный и никакой опасности для людей не представляет, сотрудники полиции составили протокол, но уже на мужа Анны за нарушение режима самоизоляции. Ему сказали: суд будет в Павловске после майских праздников.
Анна,
жительница Барнаула:
Мы позвонили сотруднику полиции, который составлял протокол. Он сказал, что порвал его и нам ничего не грозит. Но правда ли это? Мы не знаем.
Женщина боится, что после того как праздники закончатся, судебное заседание все-таки состоится и семье придется заплатить штраф.
Штраф за нарушение режима самоизоляции
- от 1 до 30 тыс. рублей — граждане
- от 10 до 50 тыс. рублей — должностные лица
- от 30 до 50 тыс. рублей — ИП
- от 100 до 300 тыс. рублей — юридические лица
Достойный поступок
Управляющий партнер компании «Юрисдело» Сергей Сандаковский подчеркивает, что штрафы нужны, чтобы дисциплинировать людей. Но в каждой ситуации, должны быть исключения.
Сергей Сандаковский,
управляющий партнер компании «Юрисдело»:
В наше время человек, который хочет исполнить свой гражданский долг — настоящий герой. Он никого не спас, но проявил бдительность, не прошел мимо. В этой конкретной ситуации у мужчины нет понимания, что его оштрафовали за нарушение режима. Создается впечатление — за то, что он пытался помочь.
По словам юриста, суды сейчас не работают. Тем не менее, вынести вердикт о нарушении режима могут без вызова сторон. После этого варианта два — либо обжаловать приговор, либо заплатить штраф.
Провели беседу
Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердила сообществу Barnaul 22, что 1 мая на берегу озера под Барнаулом нашли предмет, похожий на снаряд. Его изъяли и отправили на экспертизу. Впрочем, с гражданами провели профилактическую беседу по поводу соблюдения режима самоизоляции.
Семья Анны в результате всей ситуации пришла к неутешительному выводу.
Анна,
жительница Барнаула:
Мы для себя сделали вывод — в следующий раз пройдем мимо. Муж хотел сделать как лучше, как правильно. А получилось — вот так…