Идите мимо: барнаульцу, который хотел спасти людей от взрыва, грозит штраф за нарушение режима самоизоляции

Жителю Барнаула, который в начале мая нашел снаряд на берегу озера, пригрозили штрафом за нарушение режима самоизоляции. Подробности — в материале Altapress.ru.

Сделал доброе дело

Жительница Барнаула Анна (имя изменено — Прим. ред.) рассказывает, что 1 мая ее муж вместе с трехлетним сыном поехали на озеро в поселок Комсомольский Павловского района. На рыбалку мужчина отправился, чтобы прокормить семью, которая является многодетной (трое маленьких детей) и малоимущей.

На берегу мужчина обнаружил снаряд. Подумал, что боевой. Вызвал полицию. К озеру сотрудники правоохранительных органов, по словам женщины, приехали вместе с саперами.

Удостоверившись в том, что снаряд учебный и никакой опасности для людей не представляет, сотрудники полиции составили протокол, но уже на мужа Анны за нарушение режима самоизоляции. Ему сказали: суд будет в Павловске после майских праздников.

Полиция. ГУ МВД по Алтайскому краю.

Анна,

жительница Барнаула:

Мы позвонили сотруднику полиции, который составлял протокол. Он сказал, что порвал его и нам ничего не грозит. Но правда ли это? Мы не знаем.

Женщина боится, что после того как праздники закончатся, судебное заседание все-таки состоится и семье придется заплатить штраф.

Штраф за нарушение режима самоизоляции от 1 до 30 тыс. рублей — граждане

от 10 до 50 тыс. рублей — должностные лица

от 30 до 50 тыс. рублей — ИП

от 100 до 300 тыс. рублей — юридические лица

Достойный поступок

Управляющий партнер компании «Юрисдело» Сергей Сандаковский подчеркивает, что штрафы нужны, чтобы дисциплинировать людей. Но в каждой ситуации, должны быть исключения.

Сергей Сандаковский vk.com/id3481695

Сергей Сандаковский,

управляющий партнер компании «Юрисдело»:

В наше время человек, который хочет исполнить свой гражданский долг — настоящий герой. Он никого не спас, но проявил бдительность, не прошел мимо. В этой конкретной ситуации у мужчины нет понимания, что его оштрафовали за нарушение режима. Создается впечатление — за то, что он пытался помочь.

По словам юриста, суды сейчас не работают. Тем не менее, вынести вердикт о нарушении режима могут без вызова сторон. После этого варианта два — либо обжаловать приговор, либо заплатить штраф.

Провели беседу

Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердила сообществу Barnaul 22, что 1 мая на берегу озера под Барнаулом нашли предмет, похожий на снаряд. Его изъяли и отправили на экспертизу. Впрочем, с гражданами провели профилактическую беседу по поводу соблюдения режима самоизоляции.

Семья Анны в результате всей ситуации пришла к неутешительному выводу.

Анна,

жительница Барнаула: