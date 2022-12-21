20 лет назад основатель холдинга «Мария-Ра» Александр Ракшин стал первым победителем нашего бизнес-опроса «Менеджер года», который затем перерос в известную в крае премию. После этого Александр Федорович заслуженно побеждал в конкурсе еще восемь раз, пока абсолютных победителей мы не стали отправлять в «Клуб чемпионов». Теперь, по условиям премии, члены клуба самостоятельно определяют менеджера года из числа победителей в отраслевых номинациях. Закономерно, что именно с Александра Ракшина мы и решили открыть серию интервью с абсолютными победителями нашего конкурса разных лет.

Новые вызовы

— 2002 год и 2022. Как изменился бизнес группы компаний «Мария Ра» за это время?

— Мы приросли людьми, новыми объектами, городами и селами. Сегодня в холдинге работает 21 тыс. человек, а тогда общая численность не превышала 500 сотрудников. У нас в 2002 году было магазинов 40. Теперь их 1270. Работаем в 266 населенных пунктах пяти регионов.

Появились большие распределительные центры, мощный автопарк. Начинали считать доходы и расходы на калькуляторе. Сегодня в IT- службе работает более 350 человек. Зато профессия «охранник» в магазине себя изжила. Конкурируем с крупнейшими федеральными сетями. И это хорошо. Потому что от такой конкуренции выигрывает покупатель.

— Каким для компании был уходящий год?

— За все последнее время этот год был самым экстремальным. Какие-то поставщики уходили с рынка, нужно было в экстренном порядке их товары замещать. Искали новых поставщиков.

Сначала этот процесс чем-то напоминал 1990-е, когда главным было любой ценой поставить товары на полку. Боялись дефицита продуктов, думали о создании резервов. Пока не пришло понимание, что время другое, что отечественный производитель сможет восполнить все, кроме разве что вина. Но вино с удовольствием нам поставят из Чили, Аргентины, ЮАР.

Дефицита продуктов в стране абсолютно точно уже не будет. Кстати, более половины продукции в нашу сеть поставляют наши алтайские производители. Им я бы хотел сказать огромное спасибо.

От компании в этом году потребовалось резко ускорить принятие решений. Перестраивать свои ряды. Пришлось опровергнуть теорию о том, что большие компании неповоротливы, более инертны. Сначала быстро двигаться нас научил ковид, а санкции подхлестнули.

Сегодня мы наблюдаем, что покупатели испытывают финансовые трудности. Доля продаж акционных товаров во всех сетях увеличивается. Выбор падает также на более дешевый ассортимент. Но мы видим, что люди не хотят терять в качестве. Это новый вызов, на который нам придется найти правильный ответ.

Александр Ракшин. Дмитрий Лямзин.

Чем тебе , дорогой , помочь

— А как изменилось за двадцать лет отношение власти к бизнесу?

— По сути, мало что меняется. Для власти главное — выстроить отношения с центром.

Сегодня мы работаем в пяти регионах и видим, что наиболее активную позицию в этом вопросе занимает Кузбасс.

Не случайно именно в Кемеровской области мы открыли большой логистический центр. Там интересуются планами развития нашей компании и содействуют в преодолении бюрократических барьеров.

Именно так, на мой взгляд, совместно с ответственным бизнесом власть и должна работать. Иначе невозможно сделать свой регион успешным.

— Какие наиболее заметные достижения компании за этот период вы бы отметили?

— Самым главным достижением для любой компании должен быть вклад в бюджет своей страны. По объему уплаченных налогов на протяжении последних пяти лет мы лидируем в регионе. Ценнее такого результата для меня ничего нет. По-моему, это — главное, что власть должна получать от бизнеса. И когда она начнет приглашать предпринимателя к себе и спрашивать, чем тебе, дорогой, нужно сегодня помочь, чтобы ты завтра заплатил еще больше налогов, все в стране встанет на свои места.

Другой предмет моей гордости — сильный профессиональный коллектив, способный работать самоотверженно. По звонку домой у нас никто не уходит. Работаем до тех пор, пока дело не сделаем.

И, пожалуй, я выделю еще одно — компания заряжает наших земляков здоровым образом жизни. Показывает, как каждый может заняться физкультурой. Только на «Трассу здоровья» мы тратим ежегодно по 25 млн рублей. А всего затраты на социальные проекты «Марии- Ра» каждый год составляют более 80 млн рублей.

«Трасса здоровья» — приоритетный объект. Высадили там вместе с желающими именные ели. Подсыпаем по сотне машин песка в год, чтобы не было ухабов и луж, а лыжня зимой стала более ровной. Сейчас акцент сделали на дальней части трассы.

Думаю, не случайно на трассе здоровья можно встретить и губернатора, и вас, и других известных людей. Но главное — это наши замечательные ветераны. Сколько мы с ними разговоров на дорожке в лесу переговорили. Удивительные люди.

Александр Ракшин. Дмитрий Лямзин.

В поклоне перед покупателем

— Будущее ритейла. В чем оно?

— В еще более низком поклоне перед покупателем. Выигрывать будет тот, кто предугадает завтрашние потребности людей и начнет удовлетворять их сегодня.

Продуктовые магазины останутся. Они теперь подошли вплотную к людям. Сейчас за хлебом и молоком можно сходить прямо в тапочках. Никакой доставочный сервис этого не опередит.

Роботизация, конечно, будет активнее внедряться и применяться. Но и непродовольственные торговые центры не уйдут с рынка. Они будут все больше играть роль центров коммуникаций. Мест, где можно «выгулять платье» и пообщаться по поводу модной или функциональной одежды.

Другой тренд — люди станут больше думать об оздоровлении, правильном питании, долголетии.

Александр Ракшин. Анна Зайкова , altapress.ru

— Да , но сейчас они , наверное , выживают. Им не до активного отдыха.

— По «Трассе здоровья» я вижу, что ходит меньше людей. Но парадокс в том, что в тяжелые времена общение с природой спасает. Чем труднее, тем больше времени нужно уделять себе, прогулкам с палочками, лыжам. Это совершенно точно помогает преодолевать трудности. И почти ничего, кроме личного времени, потраченного с пользой, не требует.

На трассе мы повесили лозунг: «Цените свое здоровье. Оно — подорожает». И подписали: «Росстат». И представляете, статистики на нас обиделись. Не оценили иронию. Написали письмо, что такого не утверждали. Пришлось убрать подпись. Но сам слоган на трассе мы оставили. Потому что он верный. Сегодня от голода в нашем крае точно никто не умрет, а вот потерять здоровье во время всеобщего стресса можно.

Поэтому и призываем всех — люди, пожалуйста, больше двигайтесь. Свой посильный вклад в здоровье земляков компания вносить готова. На этот счет у нас есть другой хороший девиз: «С „Марией- Ра“ от здорового питания — к здоровому образу жизни».

«Мария-Ра». Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Клуб здоровья

— Что будет с инфраструктурой на трассе? База «Динамо» давно морально устарела. Ходили слухи , что вы собирались строить новую лыжную базу с раздевалками , душевыми , кафе , комнатами отдыха. С современным прокатом инвентаря , с камерами хранения для личных лыж и велосипедов. Особенно это важно простым людям. Тем , кто добирается до трассы на общественном транспорте.

— Это больная тема. Я обращался к губернатору с таким предложением. Просил выделить земельный участок под строительство базы рядом с «Динамо». Для нас это был бы социальный неокупаемый проект. Тогда он стоил порядка 150 млн рублей. Прошло более четырех лет. Ответа от администрации до сих пор не получили. Но продолжаем надеяться на лучшее и думаем, что когда-то все-таки сможем порадовать горожан.

— А как двигаетесь сами?

— В 2021 году в компании завели сайт, где зарегистрировались все, кто разделяет постулат «Движение — жизнь». Каждый мог внести в базу свои пройденные километры. Попробовали и признали километры несовершенным показателем. Ведь можно отлично двигаться, например, не отходя от теннисного стола.

Поэтому с этого года перешли на более объективный показатель — время. Те, кто решил для себя двигаться по 40 минут в день, записались в прогулочную группу, кто запланировал час — попал в группу туристическую, а те, кто решился осилить час двадцать — в спортивную.

Я записался в спортивную. Рассчитываю пройти 480 часов за год. Пока иду по плану. Тут важно не пропускать дни, ходить постоянно в любую погоду. Вот я проболел в феврале, потом непросто было наверстывать отставание.

Александр Ракшин. Анна Зайкова , altapress.ru

— И много на сайте записалось сотрудников?

— Записалось всего 200 человек. Это точное зеркало нашего общества: менее процента от общей численности персонала. Но я считаю, что дело здесь должно быть сугубо добровольное.

Сейчас формирую «Клуб здоровья» из наших сотрудников. С мая мы организовывали велотуры выходного дня. Ездим по 200 км за два дня на велосипедах. Маршруты — самые разные. Например, из Горно-Алтайска на Караколы.

Пока самый длинный пройденный нашей группой за день маршрут — от Телецкого озера до Аи. 186 километров мы проехали за 11 часов. 20 человек, включая двух женщин.

Сейчас в клубе обсуждаем зимние маршруты выходного дня по 50−70 км из точки в точку. Будем готовить технику для прокладки лыжни, чтобы проехать по самым красивым местам Алтая.

Беседу вел Юрий Пургин.

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