Идут грибные дожди. В Косихе завершился яркий, как песня, фестиваль Рождественского – фоторепортаж altapress.ru

На живописном Яре Любви с утра до вечера проходили музыкальные и поэтические фестивали. Максимально пестрые площадки в этом году отражали многообразие русской и советской культуры
На входе гостей встречала выставка оружия казаков, где можно было сфотографироваться с шашками и даже перерубить лозину. Следом шла площадка, где всех желающих учили создавать традиционные тряпичные куклы-обереги, а неподалеку, на импровизированной сцене, «богатырь» разламывал руками сковороды.
Далее все, как в сказке. Направо пойдешь – шашлыки, чебуреки и горячий кофе найдешь. К последнему, кстати, все время стояла очередь.
Налево пойдешь – на улицу Советскую выйдешь. Это ряд с палатками, который демонстрировал бытовые, но ностальгические стороны ушедшей эпохи Роберта Рождественского. Эдакая визуализация песни «Город детства», если бы лирический герой смог купить плацкартный билет в прошлое. По ней можно понять, какими были школы, детские сады, паспортные столы и многое другое.
Взрослые и дети делали забавные фотографии в ретро-антураже, пробовали пироги и травяной чай по рецептам семьи Роберта Рождественского из книги «Жили-были, ели-пили». В зоне, где демонстрировали советские походы и пикники, можно было отведать уху, сваренную прямо тут, на костре, и печеный в горячей золе картофель.
Самая популярная площадка – танцевальная. Здесь дамы не дожидались кавалеров, а весело плясали друг с другом под советские и зарубежные хиты «Мой адрес не дом и не улица», Mama mia и другие. Площадка из-за мельтешащих цветных дождевиков, зонтов и улыбок казалась самой яркой на празднике.
В финальной части фестиваля, на большой сцене выступили приглашенные артисты – Мариам Мерабова, Сергей Волчков, вокальная группа «Квартет ПРО». Поприветствовать гостей вышла и дочь поэта Екатерина Рождественская.
«Абсолютно заражена Косихой, - сказала она. – Не получается схалтурить и не приехать».
То же могли бы сказать и те, кто побывал на фестивале несмотря на погоду.
5 тыс. человек 24 июня посетили мемориальный музей Роберта Рождественского, по подсчетам его сотрудников