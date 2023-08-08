8 августа
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Жизнь

Игорь Николаев уехал с семьей из России

Композитор и музыкант Игорь Николаев поделился, что уехал из России вместе с женой и дочерью, сообщает "КП".

Игорь Николаев.
Игорь Николаев.
"Дуэты 2022".

Известно, что сейчас Николаев с семьей находится на отдыхе в Европе.

Композитор показал снимки из Италии, сделанные во время прогулки.

Вместе с ним путешествуют жена Юлия Проскурякова, с которой они в браке больше 13 лет, и дочь Вероника.

В издании отмечают, что артист имеет недвижимость в Европе. Первым приобретением Николаева стала квартира в Юрмале, а позже он обзавелся роскошными апартаментами на берегу моря.

Раньше семейство Игоря Николаева часто выезжало на этот курорт, но последние два их редко там видят.

Ранее Юлия Высоцкая уехала из России после травли в соцсетях.

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