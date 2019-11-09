Игоря Верника экстренно увезли в больницу с репетиции в МХТ

Российского актера Игоря Верника экстренно госпитализировали с репетиции во МХТе им. Чехова. Об этом сообщает « Пятый канал ».

Сообщается, что 56-летний актер пожаловался на боли пояснице, также у него онемела нога. Прибывшие на вызов медики около часа пытались помочь ему, но все же приняли решение о госпитализации.

Как уточнил телеканал «360», по словам телеведущего и журналиста Вадима Верника, его брата Игоря привезли в Боткинскую больницу, сделали ему обследование, обезболивающий укол и отпустили домой.

Народный артист России Игорь Верник известен зрителям как актер и телеведущий. В МХТ им. Чехова он служит с 1986 года.