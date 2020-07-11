Играм без персонажей ЛГБТ больше не будут давать престижную премию

Главные герои должны принадлежать одной из таких групп.
В играх без сюжета количество ЛГБТ-персонажей должно быть не меньше 10%, а количество мужчин должно быть равным количеству женщин, пишет «Газета.ру».
Новые правила коснулись и локаций: сюжет должен разворачиваться в регионе или сообществе, которые мало знакомы массовой культуре. Если в игре будут вымышленные локации, разработчики должны объяснить их связь с реальным миром, сообщает sports.ru.
Первую премию BAFTA Games Awards по измененным правилам будут вручать в марте 2021 года.