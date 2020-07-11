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Жизнь

Играм без персонажей ЛГБТ больше не будут давать престижную премию

Организаторы присуждаемой компьютерным играм премии BAFTA Games Awards поделились новыми правилами. Теперь на награду «Лучшая британская игра» могут надеяться только те разработчики, которые предусмотрели гендерное, расовое разнообразие и сексуальные меньшинства в своих виртуальных продуктах.

Компьютерная игра.
Компьютерная игра.
CC0

Главные герои должны принадлежать одной из таких групп.

В играх без сюжета количество ЛГБТ-персонажей должно быть не меньше 10%, а количество мужчин должно быть равным количеству женщин, пишет «Газета.ру».

Новые правила коснулись и локаций: сюжет должен разворачиваться в регионе или сообществе, которые мало знакомы массовой культуре. Если в игре будут вымышленные локации, разработчики должны объяснить их связь с реальным миром, сообщает sports.ru.

Первую премию BAFTA Games Awards по измененным правилам будут вручать в марте 2021 года.

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