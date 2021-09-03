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Жизнь
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Играй, добро. Как домристка из Ярового выучилась на врача и бескорыстно помогает всему Алтаю

Учителя не верили в успех Анны Ведлер, но она пошла вперед, к новому. Отучилась на врача, стала координатором движения «Волонтеры-медики», заинтересовала добрыми делами сотни студентов. Теперь они сплоченной командой ежедневно спасают Алтайский край. Altapress.ru узнал у Анны, с чего она начала путь добровольца и как помогает волонтерить будущим врачам.

Анна Ведлер.
Анна Ведлер.
Анна Зайкова

«Мама» с детской душой

Я стараюсь сохранять в себе внутреннего ребенка", — мечтательно взмахивает рукой Анна Ведлер. Добродушная собеседница, смеясь, щурит большие синие глаза: «А если вдруг чувствую, что на голове выросла корона, то скорее ее сбиваю. О самокритике забывать нельзя. Нужно помнить о своих ошибках и неудачах, чтобы помогать другим.

Анна — координатор регионального движения «Волонтеры-медики». В ее команде люди разных возрастов и профессий — не только матерые, состоявшиеся врачи.

Добровольцами к девушке охотно идут неравнодушные жители края, студенты Алтайского медуниверситета. Последних координатор любит особенно нежно: «Студенты — удивительные люди, которые искренне болеют за свое дело. Многие первокурсники могут решать сложнейшие задачи, порой непосильные даже взрослым. Это поразительно!».

Для юных «подопечных» Ведлер — наставник, друг и заботливый родитель. К ней волонтеры обращаются с уважением, но без страха и стеснения. Ласково называют «Аня-Анна-Андревна». А она в ответ умиляется: «Я, как в сериале, — «мать драконов».

Ради новых ощущений

Анна Ведлер,
координатор регионального движения «Волонтеры-медики»:

Я человек эмоций и всегда занимаюсь тем, что приносит мне счастье или, наоборот, заставляет переживать. К примеру, в музыкальной школе я оставила гитару и стала играть на домре. У меня долго не получалось из-за того, что я была слабеньким ребенком и не могла прожимать струну. Но, когда навык улучшился, преподаватели сказали: «У тебя талант — играешь с душой». Мне нравился именно этот музыкальный инструмент, другие я буквально отторгала.

Собеседница добавляет: «С работой история та же. Мне очень интересна дерматовенерология: я могу лечить от заболеваний, из-за которых люди часто не принимают себя, не могут устроить личную жизнь. Было время, я ездила на работу в «кожвен». Зимой, летом. В жару, в -30 градусов. При этом четко знала и знаю: специализация — моя. Я продолжаю получать колоссальную отдачу от пациентов, и это стоит дороже всяких денег».

Туберкулез существует

Анна Ведлер параллельно училась в медуниверситете и осваивала менеджмент. Сейчас она пишет диссертацию, работает на кафедре дерматовенерологии и в клиническом исследовательском центре тестирует препараты перед выпуском их на фармацевтический рынок.

Добровольческую деятельность девушка начала с визитов в детский противотуберкулезный диспансер в 2018 году. Тогда активистку взяли в Молодежный парламент Барнаула и она организовала проект «Жизнь без границ».

— Почему именно это направление?

— У нас в стране внимание общественности обращают на онкологию, ВИЧ. Но о некоторых не менее страшных заболеваниях — таких, как туберкулез — говорят редко. А ведь диагноз, вопреки стереотипам, серьезный и может затронуть кого угодно. Туберкулез сам «выбирает», кого ему заразить. Он не спрашивает, сколько у человека денег, какое у него благосостояние. Хотя дети с туберкулезом часто из неблагополучных семей…

Анна Ведлер.
Анна Ведлер.
Анна Зайкова

Измученные и искренние

«Никогда не знаешь, какой исход ждет маленьких пациентов», — качает головой Анна. Рассказывает: ребята с недугом легких, лечащиеся в диспансере, — всегда радуются даже простым подаркам. Будь то бутилированная вода, влажные салфетки, раскраски или карандаши. Дети благодарят за сюрпризы, радуются приветливым гостям. По словам Ани (за ее открытость хочется обращаться по-простому), многие инфицированные детки не знают, что такое Новый год, день рождения, праздник. Не знают, что такое личный подарок и своя игрушка.

Анна Ведлер,
координатор регионального движения «Волонтеры-медики»:

О туберкулезе должны знать, понимать, что это такое. Не стоит забывать о детях, которые находятся в больнице по полгода, по году и по два. Им очень тяжело. Они закрыты в четырех стенах. И неизвестно, что ждет каждого из них дальше. Бывало так: мы бегали с ребенком, играли, а через пару месяцев я узнавала, что он умер.

Страх, любовь, самоотверженность

Туберкулез — это страшно, говорит Анна: во-первых, не исключены летальные случаи, во-вторых, малыши и подростки оторваны от семьи. Чтобы помогать истощенным детям, она и начала волонтерство с тубдиспансера.

Для визитов в «страшное» медучреждение тогда еще студентка сформировала пул волонтеров. Мероприятия она с соратниками проводила по принципу «чем проще, тем лучше», без размаха. Главное, уверяет Ведлер, — чтобы маленькие пациенты чувствовали искренность: «Любовь всегда притягивает».

К детворе с нелегкими диагнозом и судьбами приглашали веселых аниматоров, в больнице проводили небольшие праздники, организовывали игры.

Приостановить проект пришлось из-за пандемии, которая внесла коррективы и не оставила права выбора. «Коронавирус лишил «человеков» возможности строить большие добрые планы», — печалится руководитель самоотверженных добровольцев.

«Продолжить «Жизнь без границ» очень хочется, — хлопает Аня в ладоши. — Дети с туберкулезом — они… Такие, будто слепили ребенка из детдома с тем, кто тяжело болен».

— Почему немногие готовы волонтерить в легочных больницах?

— Если выражаться жестко, тема непопулярная. Ни с одним ребенком нельзя сфотографироваться: это нарушение врачебной тайны. Поэтому и транслировать свою деятельность максимально широко мы не можем.

Анна Ведлер.
Анна Ведлер.
Анна Зайкова

И в ковид, и в аптеку

Несколько лет назад девушка подала заявку на руководящую «должность» в организации «Волонтеры-медики».

Фрейз

Справка

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» в 2013 году основали активисты проекта «Волонтеры Склифа». Сейчас добровольческая организация — одна из крупнейших в Европе. В России действуют 85 ее филиалов.

Анна Ведлер,

координатор регионального движения «Волонтеры-медики»:

Я знала, что приходит на смену новое руководство и решила попробовать свои силы. Просто подала заявку.

«Мы вместе»

История добровольческого движения — уникальная, говорит собеседница. Началась она с того, что несколько ребят объединились — чтобы помогать. В них мало кто верил, но желание творить добро «выстрелило» и попало в цель. Сработала теория шести рукопожатий и команда «Волонтеров-медиков» выросла до 40 тыс. человек по России.

Анна Ведлер,
координатор регионального движения «Волонтеры-медики»:

«Волонтеры-медики» приехали на Алтай в 2019-м и тогда они были уже на плаву. Мою кандидатуру, как руководителя, утвердили 19 марта. А уже 26 марта уже открылся штаб акции «Мы вместе», относящейся к добровольческому движению.

Командный дух

Региональное отделение волонтерской организации Аня-Анна-Андреевна развивала не одна. К ней присоединились ее пациентка, которая на тот момент уже была волонтером-медиком, и еще одна коллега. Дальше наплыв людей многократно увеличился.

И сейчас с Анной у руля движения стоят заместитель Лидия Найданова и пресс-секретарь Камилла Еремкина.

— Чем занимаются добровольцы?

— Тех, у кого нет медицинского образования, мы обучаем первой помощи, подковываем в вопросах здравоохранения. Волонтеры отстаивают очереди за справками и рецептами в поликлиниках, всегда готовы сходить в аптеку и принести лекарства домой, проконсультировать на горячей линии. Если мы не можем помочь самостоятельно, то привлекаем Минздрав и прочие компетентные организации. Будущие врачи — опять же на добровольных началах — трудятся в больницах, в ковидных госпиталях. Они могут выбрать волонтерскую специализацию, к примеру, работать в офтальмологии или онкологии. Мы тесно сотрудничаем с медучреждениями и вузом.

— Как вы взаимодействуете с командой?

— Мы очень дружные, поддерживаем друг друга и уважаем. Ребята могут обращаться ко мне за помощью, знают, что я «встану за них горой» и их никто не обидит. Они ответственные, не подводят меня и всегда предупреждают о своих действиях. Однажды мальчик даже принес заявление «Прошу отпустить на свидание», — шутит наставница «Волонтеров-медиков».

— Где вы собираетесь командой?

— У нас есть штаб, помещение под который предоставило руководство университета. Здесь светло, просторно, много цветов, есть рабочие места. А еще стоит вешалка с яркими волонтерскими футболками — красными, фиолетовыми.

— Кто самый знаменитый участник регионального движения «Волонтеры-медики»?

— Один из таких — ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

Анна Ведлер.
Анна Ведлер.
Анна Зайкова

Принимать и любить свое тело

Еще одна волонтерская программа, в которой принимала участие Анна Ведлер, —"С любовью, тело!» Задача проекта — помочь тем, кто страдает пищевыми расстройствами: анорексией, булимией, компульсивным перееданием. Чтобы волонтеры могли помогать, их учат распознавать особенности и правильно общаться с тем, кто от них страдает.

— Есть планы увеличить «радиус» деятельности? Например, помогать тем, кто не принимает еще и такие изъяны тела: шрамы, пигментацию, растяжки, алопецию (тотальное облысение. — Прим. ред.)?

— Мы думали над этим. Но «С любовь, тело!» — проект, направленный на работу с психологическим состоянием. Результаты помощи ощутимы только через определенное время. Это вполне логично, ведь мы работаем с людьми и их проблемами. Чтобы «результаты» можно было пощупать, лучше выбрать одну конкретную «стезю» и наблюдать за ней. Так что пока мы ориентированы на пищевые расстройства.

— Анна, а есть еще какие-нибудь интересные проекты с вашим участием?

— Да. Сейчас реализуется программа «Просто линия». Жители края могут сдавать свои образцы для банка костного мозга и в дальнейшем могут спасать жизни. Кроме того, есть проект «Добро в село». Мы с единомышленниками ездим по районам с манекенами и учим детей, как оказывать первую помощь. Так мы способствуем общему развитию ребят и, возможно, помогаем выбрать будущую профессию.

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