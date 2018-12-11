Игривая домохозяйка вселилась в Анну Семенович

Певица Анна Семенович решила поиграть с подписчиками и нарядилась, как и подобает этому образу.

К фото она оставила провокационную подпись: «Решила сегодня наряжать елку, вот теперь думаю какими шарами. Красными, розовыми или золотыми, а может, всеми сразу? Трудно быть блондинкой и стоять перед таким сложным выбором».

Поклонники оценили яркое фото и чувство юмора 38-летней Анны и признались, что она напомнила им игривую домохозяйку.

«Очень аппетитная, ну очень», «Какая же вы куколка! Сплошной позитив», «Аня, супер, такая шикарная, сексуальная», «Яркая блондиночка», «Отчаянная домохозяйка», «Игривая», «Анечка, супер! Юмора тебе не занимать. Молодец!», «Анна, вы как новогодняя елочка! Стройная и нарядная!» — написали они, пишет mail.ru.