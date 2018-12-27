Игрушки для детей и взрослых. Онлайн-сервис выяснил, что чаще всего забывают туристы в отелях

Треть российских туристов мужского пола чаще всего забывали в отелях технику и зарядные устройства и секс-игрушки. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса по бронированию туров Ostrovok.ru .

Женщины нередко оставляли в отелях одежду и обувь (36%), технику и зарядные устройства (25%), а также косметику (22%).

Чаще всего российские путешественники забывали в гостиницах одежду и обувь — треть туристов признались, что хотя бы раз теряли их в отеле. Причем мужчины оставляли их в два раза реже, чем женщины (18%).

Женщины не разделяют мужскую забывчивость в отношении игрушек для взрослых: только 5% участниц опроса когда-либо теряли их в гостинице. Детские игрушки забывали на отдыхе 8% женщин и 6% мужчин.

Тем не менее российские туристы проявляют сознательность на отдыхе: только по 5% респондентов признались, что хотя бы раз забывали в отеле деньги, ключи или документы.