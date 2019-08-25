Игумен из Екатеринбурга проклял «Победу», в РПЦ сомневаются

Настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в Екатеринбурге игумен Вениамин (Виталий Райников) проклял авиакомпанию «Победа», об этом говорится на его странице в Facebook . В РПЦ решили усомнились в таких словах и решили проверить подлинность страницы, пишет URA.ru .

«"Победа», компания садистов , будьте вы прокляты", — написал игумен Вениамин на странице , сопроводив этой надписью видео телеграм-канала Baza , на котором женщина умоляет сотрудниц аваикомпании пропустить ее на рейс в Чебоксары , а те отказывааются это делать из-за негабаритного багажа.

Это единственная доступная всем запись игумена в соцсети, пишет Znak.com, непонятно, является ли его страница подлинной.

Русская православная церковь (РПЦ) не приветствует использование священниками лексики, которую применил в посте на Facebook игумен Вениамин, об этом URA.ru сообщил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Вахтанг Кипшидзе,

замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата:

Как правило, священнослужители Русской православной церкви подобного рода лексику не используют. Мы не только не приветствуем это, нам неизвестно, чтобы наши священники использовали такую лексику.

Представитель РПЦ отметил, что необходимо проверить, действительно ли страница, на которой было опубликовано проклятье, принадлежит игумену.

Напомним, инцидент на видео произошел 21 августа во Внуково. «Победа» отказалась перевозить женщину, которая собиралась лететь рейсом в Чебоксары на похороны родственника. Причиной отказа в посадке стало превышение габаритов ручной клади. Но даже после того, как женщина выбросила негабаритные вещи, ей отказали в полете. Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении по данному факту.