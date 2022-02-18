Неподалеку от Южного острова Новой Зеландии на глубине свыше километра новозеландские исследователи обнаружили исключительно редкого и только что вылупившегося детеныша «акулы-призрака».

Полупрозрачный, желеобразный и увенчанный парой огромных черных глаз на заостренной голове детеныш, вероятно, принадлежит к одному из более чем 50 известных видов акул-призраков, называемых также химерами.

Эмбрионы акул-призраков развиваются в яйцевых капсулах, отложенных на морском дне. Там заключенные в оболочку эмбрионы питаются желтком, пока им не придет время вылупляться, пишет Газета.Ru. В силу небольших размеров и глубоководного образа жизни детеныши акул-призраков попадают в руки исследователей крайне редко.

Химеры не относятся к надотряду акул, но тесно связаны как с акулами, так и со скатами.

О «находке» пишет издание Live Science со ссылкой на специалистов новозеландского Национального института исследований вод и атмосферы.