«Иисуса Христа» проверят на оскорбление чувств верующих. Сибиряк в образе раздавал яблоки на Пасху

Гасанова рассказала в своем Instagram, что в день Пасхи провела акцию — загримированный под Иисуса Христа молодой человек раздавал прохожим яблоки.

«Меня давно распирала эта идея, но все городские площадки отказывали, тема „щикатильная“, никто не хочет брать ответственности за происходящее воскрешение Иисуса, но если тебя сильно распирает и хочется, можно сделать и на улице», — написала художница.

Она подчеркнула, что вскоре узнает, «кто увидел перфоманс — в каких уголках России, а может и не только».

Оказалось, что акцию действительно заметили. Как отмечает издание, действия художницы уже проверяют на оскорбление чувств верующих.

«В тот же день в полицию обратился местный блогер Даниил Рубинович, написав заявление с требованием проверить действия художницы на предмет оскорбления чувств верующих», — отмечает издание.

Красноярец заявил в соцсетях, что, по его мнению, прошедшая на Пасху акция — «уже скотство, а никакой не перформанс».

В региональном МВД уточнили, что правоохранители уже занялись проверкой «щикатильной» раздачи яблок.