В Барнаул привезли особо чтимую святыню

У жителей Барнаула есть шанс увидеть мироточивую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец». Это особо почитаемая православными святыня, которой молятся об умиротворении и избавлении от вражды.

22 августа икону доставили в Покровский кафедральный собор, сообщили в Алтайской митрополии. В течение дня перед образом священнослужители будут совершать молебны с чтением акафиста Божией Матери и помазыванием миром от святой иконы.

Посетить Покровский собор и помолиться у иконы Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» можно до 20:00. 23 августа.

Потом ее увезут в Александро-Невский собор.

Оттуда 24 августа святыня отправится в Бийскую епархию, 28 августа — в Заринск, а 29 августа снова в Барнаул — в Знаменский храм.

Чем известна икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»?

В течение 21 года существует непрерывно происходящее чудо, отмечают в митрополии, это чудо мироточения и кровоточения. От иконы исходит благодать, совершающая чудеса и исцеления. Молитва перед этой иконой приносит мир в семьи, у бездетных пар рождаются дети. Посещение чудотворный иконы приносит свет и радость.

Пред иконой молятся об исцелении от холеры, хромоты и расслабления, об умиротворении враждующих и об умягчении злых сердец, при вражде или гонениях.

Святыня побывала в Чехии. Италии, Германии, США, Австралии, Украине и Белоруссии. Пять раз чудотворный образ посетил Афон.

На поместном соборе при избрании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, она была святыней в центре храма.