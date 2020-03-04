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4 марта
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Жизнь

Иконы есть, машины — нет. Декларация украинского министра попала в сеть

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в декларации за 2019 год указал ряд коллекций старинных монет, икон, антиквариат и коллекционные вина. Документ опубликовали на сайте нацагентства Украины по вопросам предотвращения коррупции, сообщает РИА Новости.

Украина.
Украина.
Открытые источники в Интернете (ССО)

В декларации министра указана коллекция из 2661 монеты 16−21 веков, литография Пабло Пикассо, иконы, коллекционные вина и часы, среди которых Vacheron Constantin, Rolex Daytona, Jaeger LeCoultre, и драгоценности. При этом автомобиля у Авакова и его жены, согласно декларации, нет.

Кроме того, министр указал в декларации три квартиры и земельный участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, с 18 декабря 2016 года министр арендует номер в гостинице площадью 77,6 квадратных метра.

Министр также указал, что в итальянском банке Banca Popolare del Frusinate у него лежит 148 тысяч евро, у его жены — 1,5 миллиона евро, и задекларировал свою годовую зарплату — 45 тысяч долларов.

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