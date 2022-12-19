19 декабря
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Жизнь

Илон Маск хочет уйти из новообретенного Twitter

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск удалил аккаунт в Twitter из-за скандальной публикации, сообщает Lenta.ru.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Соцсети Илона Маска

За несколько часов до удаления Илон Маск опубликовал на странице в Twitter рисунок с изображением персонажа видеоигры Nier: Automata по имени 2B.

Подписчики спросили, почему Маск не указал автора рисунка — Мели Магали (Meli Magali). На что изобретатель ответил, что автора узнают и без подписи, и отказался указывать Магали. Это сильно возмутило пользователей соцсети.

После чего Илон Маск удалил свой аккаунт. Его имя пользователя поменялось с Elon Musk на Daddy Dotcom.

Также изобретатель спросил подписчиков, стоит ли ему оставить посты главы Twitter. Он обещал придерживаться результатов этого опроса.

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