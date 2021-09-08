Илон Маск и глава «Роскосмоса» решили обсудить исследование вселенной дома у Рогозина

Глава «Роскосмоса» ранее заявил, что приглашает Илона Маска к себе домой как «гостя семьи», чтобы обсудить «исследование вселенной».

Рогозин добавил, что «уже поставил чайник».

«Спасибо! Какой у вас любимый чай?» — откликнулся Маск в тот же день у себя в Twitter.

«Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки!» — ответил в свою очередь Рогозин на своей странице в микроблоге.

Байконур

Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса пригласят на Байконур, чтобы наблюдать за запуском корабля «Союз», сообщил ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Если эта замечательная троица энтузиастов космоса будет на Байконуре в момент запуска нашего проекта и нашего корабля, мне кажется, это подчеркнет то, что космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе», — сказал Рогозин.

Гостей на Байконуре ждут 5 октября.

Батуты

Причем еще в 2014 году Рогозин (на тот момент вице-премьер) предложил США отправлять астронавтов на МКС с помощью батута, писал РБК.

Такое заявление последовало в ответ на введение новых санкций против России со стороны Вашингтона.