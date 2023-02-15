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Жизнь

Илон Маск назначил гендиректором Twitter собаку

Американский предприниматель Илон Маск «назначил» генеральным директором Twitter собаку породы сиба-ину. О своем решении он сообщил в социальных сетях.

Новый "гендиректор" Twitter - Флоки
Новый "гендиректор" Twitter - Флоки
Соцсети Илона Маска

Забавную фотографию Илон Маск опубликовал в соцсетях. На фото собака по имени Флоки гордо восседает в кресле генерального директора Twitter. Маск отметил, что она «отлично разбирается в цифрах и у нее есть свой стиль».

«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен. Намного лучше, чем тот другой парень!», — подписал Маск.

Ранее Илон Маск заявил, что собирается оставить пост главы компании Twitter, когда найдет себе подходящего приемника.

Он отметил, что новый человек должен быть «достаточно глупым, чтобы согласиться на эту работу».

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