Илон Маск назначил гендиректором Twitter собаку

Забавную фотографию Илон Маск опубликовал в соцсетях. На фото собака по имени Флоки гордо восседает в кресле генерального директора Twitter. Маск отметил, что она «отлично разбирается в цифрах и у нее есть свой стиль».
«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен. Намного лучше, чем тот другой парень!», — подписал Маск.
Ранее Илон Маск заявил, что собирается оставить пост главы компании Twitter, когда найдет себе подходящего приемника.
Он отметил, что новый человек должен быть «достаточно глупым, чтобы согласиться на эту работу».