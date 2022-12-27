Илон Маск назвал прогнозы Дмитрия Медведева «эпичными»

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в Twitter пост зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Зампред составил «футуристичный» прогноз на 2023 год, сообщает ТАСС .

26 декабря Дмитрий Медведев опубликовал в Twitter и Telegram-канале необычный, местами абсурдный прогноз на 2023 год.

В нем он предположил, что на базе Германии будет создан Четвертый рейх, Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами, а цена за баррель нефти поднимется до 150 долларов.

Илон Маск отреагировал на заявление зампреда Совета безопасности и назвал пост «эпичным». А также добавил: «Напомни мне об этом через год» и сопроводил удивленным эмодзи.

Ранее известный рэпер Снуп Догг захотел возглавить Twitter вместо Илона Маска.