Илон Маск покурил марихуану в прямом эфире, и акции его компании рухнули

Акции Tesla упали более чем на 8% после того, как два топ-менеджера компании объявили о своем уходе, а Илон Маск в прямом эфире покурил марихуану и выпил виски, сообщает « Комсомольская правда ».

Маск разговаривал с комиком Джо Роганом, когда тот предложил ему покурить марихуану в прямом эфире. На вопрос, пробовал ли Маск траву раньше, предприниматель сказал: «Да, я думаю, что однажды попробовал».

После этого предприниматель решил уточнить, не будет ли у него проблем с законом из-за этого. «Я имею в виду, что это законно, верно?» — спросил Маск, прежде чем попробовать. Шоу проходило в Калифорнии, где рекреационная марихуана разрешена.

Маск отметил, что редко курит траву, поскольку она не оказывает на него эффекта и негативно влияет на его продуктивность.

В тот же день два топ-менеджера Tesla объявили о своем уходе из компании. Главный бухгалтер Дейв Мортон заявил, что покидает компанию из-за того, что ему не нравится количество внимания, которое публика оказывает автопроизводителю. Он подчеркнул, что у него нет разногласий с руководством или финансовой отчетностью. Мортон работал в компании всего месяц.

А вскоре после его объявления Bloomberg сообщил, что HR-директор Tesla Габриэль Толедано не вернется в компанию после отпуска.

В итоге по меньшей мере 48 руководителей покинули Tesla в этом году.

На фоне новостей акции Tesla на предварительных торгах упали более чем на 8,5%.

И это уже третье их падение за сентябрь. 4 сентября они подешевели на 4,2% после отказа предпринимателя общаться с некоторыми аналитиками во время традиционного конференц-звонка. А 5 сентября потеряли еще 3% из-за высказываний Маска в адрес аквалангиста Вернона Ансворта, который спас тайских детей из затопленной пещеры, глава Tesla провторно обвинил Ансворта в педофилии.