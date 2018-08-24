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25 августа
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«Илон Маск смущен»: как в соцсетях отреагировали на концепт российского электромобиля

Пользователи социальных сетей активно откликнулись на представленный концерном «Калашников» электрический суперкар CV-1. Он выполнен в кузове ретроавтомобиля ИЖ-21252 «Комби» и по задумке должен составить конкуренцию электромобилям Tesla. В соцсетях обсуждают дизайн авто и фантазируют на тему российский батарей для автомобиля и реакции Илона Маска.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
facebook.com/OfficialElonMusk
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