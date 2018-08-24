«Илон Маск смущен»: как в соцсетях отреагировали на концепт российского электромобиля

Куда же без самой хайповой новости дня #калашников #маскплачет pic.twitter.com/QNU3ajDQwe— Tsvetkov Maksim (@maRx_flowers) 23 августа 2018 г.
Вот, вам еще дизайн для новых электромобилей, не благодарите! pic.twitter.com/d1UL46ibV9— Юрий Тюмин (@tyumin_com) 23 августа 2018 г.
На концерне #Калашников целыми днями крутят мультик Тачки? Анимация один в один, только это не анимация... ???????? https://t.co/qZpoJBP5Xd— Alёna Elena (@brikookl) 23 августа 2018 г.
Низкий электротаз радует электроглаз— Игорь Кирьянов (@SeraphisAssen) 23 августа 2018 г.
Калашников, конечно, троллит... Но решение с кузовом мне нравится) pic.twitter.com/0K7EyzsJYu— Павел Осокин (@Ledorub) 23 августа 2018 г.
Электромобиль концерна «Калашников» на базе Иж «Комби», концепт которого показали на форуме «Армия-2018», сможет конкурировать с электромобилем Tesla, заявила глава пресс-службы предприятия София Иванова.— СмутноеВремя (@Durevestnik) 23 августа 2018 г.
Уже разработаны полностью российские уникальные батареи для убийцы Tesla. pic.twitter.com/CZZrlmaJYk
Конкурент Tesla от "Калашникова". На базе ИЖ-21252 «Комби»— kamenskiy evgeny (@odikov) 23 августа 2018 г.
Это вам не кот чихнул
Маск смущён pic.twitter.com/VnHZuN1S8M
Со своим Иж-комби #Калашников и в его лице вся Россия продемонстрировали свои настоящие технологические возможности!— Зелюков Павел (@Zelyukoff) 23 августа 2018 г.
Мир! Мы не сможем тебя удивить, заинтриговать, напугать... но мы сможем тебя рассмешить ???? #Армия2018
РS - такие подростки в гаражах мастерят) pic.twitter.com/lEXTFUFhTP