«Илон Маск смущен»: как в соцсетях отреагировали на концепт российского электромобиля

Со своим Иж-комби #Калашников и в его лице вся Россия продемонстрировали свои настоящие технологические возможности!

Мир! Мы не сможем тебя удивить, заинтриговать, напугать... но мы сможем тебя рассмешить ???? #Армия2018

РS - такие подростки в гаражах мастерят) pic.twitter.com/lEXTFUFhTP