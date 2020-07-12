Илон Маск пригласил семью легендарного советского конструктора на следующий запуск SpaseX

«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — сказал внук Королева.
Маск отметил в микроблоге, что говорил с семьей Королева и назвал конструктора «одним из лучших».
I spoke with Korolev’s family today.— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020
He was one of the very best.
Корольов / Королёв.
На публикацию в Twitter ответил официальный аккаунт «Роскосмоса», пишет polit.ru.
«Он был лучшим», — отметили в записи.
Некоторые подписчики Маска поинтересовались — кто такой Королев.
Сергей Королев — основоположник космонавтики, создатель программ и крупнейший специалист в области ракетостроения и кораблестроения.
Под непосредственным руководством Сергея Королева было обеспечено создание ракетно‑ядерного щита страны (разработка и сдача на вооружение первых отечественных ракет дальнего действия на высококипящих, низкокипящих и твердотопливных компонентах топлива), начато исследование космического пространства (первые высотные геофизические ракеты, первый искусственный спутник Земли, первый космический полёт человека ‑ Юрия Гагарина.