Илон Маск пригласил семью легендарного советского конструктора на следующий запуск SpaseX

«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — сказал внук Королева.