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Жизнь

Илон Маск пригласил семью легендарного советского конструктора на следующий запуск SpaseX

Внук известного конструктора Сергея Королева Андрей рассказал о звонке Илона Маска и о последующем приглашении семьи Королева на запуск SpaseX, сообщает «ТВ Звезда».

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
facebook.com/OfficialElonMusk

«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — сказал внук Королева.

Маск отметил в микроблоге, что говорил с семьей Королева и назвал конструктора «одним из лучших».

На публикацию в Twitter ответил официальный аккаунт «Роскосмоса», пишет polit.ru.

«Он был лучшим», — отметили в записи.

Некоторые подписчики Маска поинтересовались — кто такой Королев.

Сергей Королев — основоположник космонавтики, создатель программ и крупнейший специалист в области ракетостроения и кораблестроения.

Под непосредственным руководством Сергея Королева было обеспечено создание ракетно‑ядерного щита страны (разработка и сдача на вооружение первых отечественных ракет дальнего действия на высококипящих, низкокипящих и твердотопливных компонентах топлива), начато исследование космического пространства (первые высотные геофизические ракеты, первый искусственный спутник Земли, первый космический полёт человека ‑ Юрия Гагарина.

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