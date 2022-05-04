Илон Маск: Twitter может стать платным для госструктур

Twitter может стать платным для организаций и госструктур. Об этом заявил миллиардер Илон Маск, который купил соцсеть.

«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату — для коммерческих или государственных пользователей», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Маск купил компанию за 44 млрд долларов. ТАСС отмечает, что если он расторгнет соглашение, то ему придется выплатить штраф — 1 млрд долларов.

А если разорвать договоренности предложит Twitter, то компенсацию получит сам предприниматель.

Окончательно закрыть сделку планируют 24 октября.

А еще, передает «Лента.ру», Илон Маск задумал снизить зарплаты для совета директоров Twitter. Он считает, что поможет сэкономить примерно 3 млн долларов.

Ранее Маск также захотел создать новую социальную сеть.