Илон Маск: Twitter может стать платным для госструктур

«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату — для коммерческих или государственных пользователей», — сообщил он.
Ранее стало известно, что Маск купил компанию за 44 млрд долларов. ТАСС отмечает, что если он расторгнет соглашение, то ему придется выплатить штраф — 1 млрд долларов.
А если разорвать договоренности предложит Twitter, то компенсацию получит сам предприниматель.
Окончательно закрыть сделку планируют 24 октября.
А еще, передает «Лента.ру», Илон Маск задумал снизить зарплаты для совета директоров Twitter. Он считает, что поможет сэкономить примерно 3 млн долларов.