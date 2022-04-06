7 апреля
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Шоу-бизнес

Певица Валерия запустила свою музыкальную соцсеть Musicgram

Певица Валерия запустила в тестовом режиме музыкальную соцсеть «Мьюзикграм», сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера артистки Иосифа Пригожина.

Musicgram. Певица Валерия запустила свою соцсеть.
Musicgram. Певица Валерия запустила свою соцсеть.
musicgram.ru

Пригожин отметил, что платформу запустили в тестовом режиме раньше намеченного срока.

«Планировали сделать это позже, но в связи с определенными событиям ускорились», — пояснил он.

Продюсер подчеркнул, что уже запущен сайт «Мьюзикграм», а вскоре появится и мобильное приложение.

Соцсеть будет работать по принципу международного музыкального банка с бесплатным доступом для музыкантов и слушателей.

«Это своего рода музыкальный банк. Кто угодно может зарегистрироваться, это широкая сеть, которая не ориентирована на какую-то одну страну, это мировая соцсеть», — указал Пригожин.

Ранее в России мошенники запустили свой «Россграм», собирающий данные банковских карт.

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