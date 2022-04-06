Певица Валерия запустила свою музыкальную соцсеть Musicgram

Певица Валерия запустила в тестовом режиме музыкальную соцсеть «Мьюзикграм», сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера артистки Иосифа Пригожина.

Пригожин отметил, что платформу запустили в тестовом режиме раньше намеченного срока.

«Планировали сделать это позже, но в связи с определенными событиям ускорились», — пояснил он.

Продюсер подчеркнул, что уже запущен сайт «Мьюзикграм», а вскоре появится и мобильное приложение.

Соцсеть будет работать по принципу международного музыкального банка с бесплатным доступом для музыкантов и слушателей.

«Это своего рода музыкальный банк. Кто угодно может зарегистрироваться, это широкая сеть, которая не ориентирована на какую-то одну страну, это мировая соцсеть», — указал Пригожин.

Ранее в России мошенники запустили свой «Россграм», собирающий данные банковских карт.