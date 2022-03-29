Мошенники запустили свой «Россграм», собирающий данные банковских карт россиян

В преддверии запуска «Россграма» в интернете появилось мошенническое приложение, имитирующее соцсеть, которое скачали более 100 тыс. раз, сообщает « Коммерсант ».

В Google Play Market появилось мошенническое приложение, мимикрирующее под официальный сервис «Россграм», отметили специалисты лаборатории практического анализа защищенности «Инфосистемы Джет».

«При использовании приложения одним пользователям показывается заглушка с информацией, что социальная сеть скоро будет запущена, другим — выдается сообщение, что они выиграли большую денежную сумму», — рассказали в компании.

После этого якобы техподдержка сервиса просит пользователя ввести данные банковской карты, которые отправляются на мошеннический сервер.

Приложение потенциально может выполнять и другую вредоносную активность, но сейчас основной функционал — это кража банковских данных.

Напомним, соцсеть «Россграм» должна стать аналогом Instagram (принадлежит Meta, 21 марта признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России). Запустить сервис обещали 28 марта.