«Россграм». Когда запустят аналог Instagram* и кто сможет там зарегистрироваться

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Кто создал «Россграм»?

Один из основателей «Россграма» — предприниматель Александр Зобов. Он родился в Новгороде в 1979 году.

В 1996 году юноша окончил школу и поступил на филологический факультет СПбГУ. В студенчестве организовал и первый коммерческий проект — сайт для продажи МР3-дисков. На них были записаны «гиды» по изучению языков.

Александр Зобов. vk.com/reklamist

В 2006 году Зобов также прошел курс «Руководитель малого бизнеса» в Санкт-Петербургской бизнес-школе.

Второй создатель — петербургский предприниматель Кирилл Филимонов.