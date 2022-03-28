28 марта
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Жизнь

«Россграм». Когда запустят аналог Instagram* и кто сможет там зарегистрироваться

Социальную сеть «Россграм», которая станет аналогом Instagram (принадлежит Meta, 21 марта признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России), запустят через несколько часов. Что известно о новой платформе и кто сможет ей пользоваться — в разборе altapress.ru.

Компьютер.
Компьютер.
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1
Когда запустят «Россграм» и кто может зарегистрироваться первым?

Как пишут на сайте соцсети, «Россграм» запустят 28 марта. Зарегистрироваться там смогут СМИ, спонсоры и инвесторы проекта.

«Затем „Россграм“ расширит свою работу для блогеров и, наконец, остальных пользователей», — добавляют создатели новой сети.

Планируется, что общедоступной «Россграм» станет в апреле.

2
А на каком ПО будет работать «Россграм»?

«Россграм» запустят на базах Android и iOS.

&quot;Россграм&quot;.
«Россграм».
Скриншот.
3
Кто создал «Россграм»?

Один из основателей «Россграма» — предприниматель Александр Зобов. Он родился в Новгороде в 1979 году.

В 1996 году юноша окончил школу и поступил на филологический факультет СПбГУ. В студенчестве организовал и первый коммерческий проект — сайт для продажи МР3-дисков. На них были записаны «гиды» по изучению языков.

Александр Зобов.
Александр Зобов.
vk.com/reklamist

В 2006 году Зобов также прошел курс «Руководитель малого бизнеса» в Санкт-Петербургской бизнес-школе.

Второй создатель — петербургский предприниматель Кирилл Филимонов.

4
Что известно об оформлении и возможностях «Россграма»?

У новой соцсети «привычный и понятный интерфейс», — отмечают на сайте «Россграма». В нем можно общаться, вести бизнес, создавать и публиковать проекты.

«Не надо привыкать к непонятным словам и искать нужные кнопки: интерфейс максимально понятный для любого пользователя. В „Россграме“ предусмотрены все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей и создания собственного проекта», — уточняют авторы.

Социальная сеть &quot;Россграм&quot;.
Социальная сеть «Россграм».
rossgram.ru/aboutus

Как сообщил Зобов, в новой соцсети будут «дополнительные инструменты монетизации для пользователей — платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие».

5
Для входа в «Россграм» нужен VPN?

Нет. Для входа в «Россграм» не нужен VPN. Социальная сеть будет работать по всей России.

6
«Россграм» сильно отличается от Instagram*?

«Отличия, конечно, будут — по дизайну и немного по функционалу. Мы стараемся сохранить те функции, которые были в Instagram изначально, для удобства пользователя, чтобы он не был в какой-то неизвестной прострации, где ко всему надо привыкать», — передает слова Зобова Сиб.фм.

*Instagram принадлежит Meta, 21 марта признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России

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