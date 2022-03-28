«Россграм». Когда запустят аналог Instagram* и кто сможет там зарегистрироваться

Как пишут на сайте соцсети, «Россграм» запустят 28 марта. Зарегистрироваться там смогут СМИ, спонсоры и инвесторы проекта.
«Затем „Россграм“ расширит свою работу для блогеров и, наконец, остальных пользователей», — добавляют создатели новой сети.
Планируется, что общедоступной «Россграм» станет в апреле.
«Россграм» запустят на базах Android и iOS.
Один из основателей «Россграма» — предприниматель Александр Зобов. Он родился в Новгороде в 1979 году.
В 1996 году юноша окончил школу и поступил на филологический факультет СПбГУ. В студенчестве организовал и первый коммерческий проект — сайт для продажи МР3-дисков. На них были записаны «гиды» по изучению языков.
В 2006 году Зобов также прошел курс «Руководитель малого бизнеса» в Санкт-Петербургской бизнес-школе.
Второй создатель — петербургский предприниматель Кирилл Филимонов.
У новой соцсети «привычный и понятный интерфейс», — отмечают на сайте «Россграма». В нем можно общаться, вести бизнес, создавать и публиковать проекты.
«Не надо привыкать к непонятным словам и искать нужные кнопки: интерфейс максимально понятный для любого пользователя. В „Россграме“ предусмотрены все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей и создания собственного проекта», — уточняют авторы.
Как сообщил Зобов, в новой соцсети будут «дополнительные инструменты монетизации для пользователей — платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие».
Нет. Для входа в «Россграм» не нужен VPN. Социальная сеть будет работать по всей России.
«Отличия, конечно, будут — по дизайну и немного по функционалу. Мы стараемся сохранить те функции, которые были в Instagram изначально, для удобства пользователя, чтобы он не был в какой-то неизвестной прострации, где ко всему надо привыкать», — передает слова Зобова Сиб.фм.
*Instagram принадлежит Meta, 21 марта признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России