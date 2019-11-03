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Жизнь

Илон Маск за неделю разбогател на два миллиарда долларов

К состоянию основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска прибавилось около двух млрд долларов, пишет Forbes.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
facebook.com/OfficialElonMusk

После закрытия бирж 23 октября компания Маска заработала 1,86 долларов за одну акцию. Аналитики с Уолл-стрит объявили неутешительные прогнозы — Tesla потеряет еще 42 цента с каждой акции. Прибыль должна была составить 342 млн долларов.

Но всего за неделю до закрытия торгов 31 октября ценные бумаги компании подскочили на 24 процента. Вместо запланированной суммы состояние Маска увеличилось на два миллиарда — до 22,9 миллиарда долларов.

Сам основатель Tesla владеет 22 процентами акций компании. Также у него есть доля в космической корпорации SpaceX общей стоимостью 12,5 млрд долларов.

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