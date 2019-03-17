Им дали свободу, а они устроили революцию: последствия отмены крепостного права

О своей свободе крестьяне узнали 17 марта 1861 года (по новому стилю). Но манифест об отмене крепостного права радости не принес и проблемы крестьян не решил. Более того, условия, в которых оказался народ, подтолкнули к первой русской революции. О том как и почему «получив свободу» крестьяне продолжали бороться за земли и независимость — в материале altapress.ru.

3 марта 1861 года Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Для обнародования нового закона выбрали последний день масленицы, Прощеное воскресенье — во всех церквях во время обедни 17 марта 1861 года россиян оповестили об «освобождении». Эта новость народ не впечатлила и не обрадовала.

Крестьянская революция

Условия, на которых людям предоставлялась «свобода», едва ли освобождали. Крестьяне по факту оставались прикреплены к наделам и общине. На выбор предоставлялось: платить большой выкуп за выделенную землю или довольствоваться небольшими наделами, владение которыми вынуждало к аренде дополнительных помещичьих земель.

Работа в поле Леонид Шокин/МАММ/МДФ/russfoto

С середины 1860-х годов численность населения европейской части России начала расти, причем стремительно. К 1897 году она увеличилась с 60 до 90 миллионов человек, пишет газета Взгляд. При этом, наделы которые определялись крестьянам по реформе не увеличивалась — земли стало катастрофически не хватать. Ко всему прочему состояние земель оставляло желать лучшего. Община стала делить и без того небольшие, убогие участки на ещё большее количество частей. И это при том, что неподалеку располагались благодатные помещичьи угодья — часто даже не обрабатываемые.

Крестьяне голодали, приходилось жить в тяжелых условиях. Такое положение вызвало народное недовольство, которое переросло в многочисленные восстания. Первая российская революция, 1905−1907 годов, больше известная восстаниями заводских рабочих, не обошла стороной и крестьян. Весной 1905 года они стали массово захватывать земли помещиков. К следующему году в руках крестьян оказалась половина всех уездов империи.

Голодный год в Нижегородской губернии. Изба крестьянина Теранжданова Максим Дмитриев/МАММ/МДФ/russfoto

Тогда же сельские территории начали делить на республики. Крестьяне создавали новые органы власти на образованных территориях — различные советы и комитеты.

Столыпинская реформа

Петр Столыпин Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга/russfoto

Революция 1905 года заставила правительство предпринять хоть какие-то меры для решения аграрного вопроса. Тогда крестьян уравняли со всеми другими сословиями, прекратили взимать денежные выплаты. На положение повлияла реформа Петра Столыпина 1906 года.

Государственный деятель хотел разрушить крестьянскую общину и, соответственно, зависимость от нее, устранив прежний способ управления землей. Наделы отныне должны были закрепляться за ее непосредственными хозяевами. Земля передавалась в полную и неограниченную собственность. В дальнейшем планировалось перераспределять территории в пользу более успешных хозяйств, что принимали не все республики и уезды.

Однако и здесь возникли трудности. Крестьяне тяжело переживали этот период, они все еще держались за общину и частную собственность принимать не хотели. В общине, так или иначе, земля предоставлялась всем поколениям, всем родившимся. А частная собственность этого не предполагала. Поэтому «Земли Божьи» в уездах хотели сделать народными, общими.

Такая позиция ставила в тупик аграрную систему. Столыпин перешел к жестким мерам, пишет Фонд изучения наследия П.А. Столыпина. Помимо изменения положения крестьян, ему было необходимо подавить революцию. Делать это пришлось новосозданным военно-полевым судам. Которые позже переродились в карательные сталинские тройки НКВД.

Крестьяне стали по-настоящему свободными только в начале XX века, сообщает доктор исторических наук и профессор МГИМО Андрей Зубов в интервью BBC. Крестьян уравняли в правах со всеми другими сословиями, завершилась череда крестьянских выплат за землю, и немаловажно — в силу вступил столыпинский закон о свободном выходе из общины. Все это только спустя несколько десятков лет, тогда как в странах Европы процесс занял столетия.