Им там не до кредитов! Александр Терентьев о справедливости кредитной амнистии для участников СВО

«Сегодня наши ребята отдают самый главный долг перед государством — защищают его от неофашизма. Было бы правильным освободить их финансовых обязательств на гражданке. Они расплатились сполна», — прокомментировал инициативу партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ о кредитной амнистии для участников СВО депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев .

Депутат отметил, что Госдума приняла в оперативном порядке закон о кредитных каникулах для участников СВО. Но люди жалуются на отказы банков. Банки «отговариваются» техническими причинами.

— В голове не укладывается, как можно вообще допускать сегодня какие-то ошибки. Люди ценой своей жизни защищают страну от внешнего врага, а внутренний, в лице банков, потуже норовит затянуть долговую удавку. Это возмутительно!, — говорит Александр Терентьев.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ призывает усилить контроль за банками со стороны ЦБ и Минфина, а также расширить льготы для участников СВО. Ещё весной в Правительство был направлен партийный законопроект о кредитной амнистии для участников СВО.

— Мы предлагали дать возможность однократного списания долга, процентов и пеней по кредитам для участников спецоперации, — заявил лидер социалистов Сергей Миронов. — Более того, еще до начала СВО наша фракция вносила законопроект об освобождении от процентов, пеней и штрафов всех малоимущих заемщиков в трудной жизненной ситуации, а таких около девяти миллионов. Это два направления кредитной амнистии, которые сегодня необходимо реализовать. В первом случае государство отдает должное защитникам Родины, во втором — помогает самым беззащитным. Важно и то, что освобождение граждан от долговых оков повысит покупательский спрос, создав основу для необходимого нам экономического роста.

Вчера депутаты Госдумы приняли решение об ужесточении контроля с 1 марта 2024 года за деятельностью кредитных, микрофинансовых (МФО) и коллекторских организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности граждан. Законопроект принят парламентариями в первом чтении. Социалисты поддержали предложенные нормы, но по-прежнему, убеждены, что микрофинансовые организации в России нужно ликвидировать.